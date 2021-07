LIVE | ’Franse toeristen deze zomer niet naar Spanje en Portugal’

Kwart reisverzekeringen stopt dekking geheel bij code oranje

08.07 - ’Franse toeristen niet naar Spanje en Portugal’

Franse toeristen moeten deze zomer de vakantielanden Spanje en Portugal vermijden. Dat heeft de Franse minister voor Europese zaken Clement Beaune donderdag gezegd. Volgens de minister is het risico groot op verdere verspreiding van de besmettelijke deltavariant van het virus. Of er ook een verbod komt om naar de landen te reizen, is niet duidelijk.

Delen van Portugal en Spanje zijn al een aantal weken ’oranje’ of zijn dat onlangs geworden. Woensdag werd de populaire regio Algarve door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op ’ oranje’ gezet. De regio Lissabon krijgt al langer de kleurcode oranje. Ook het volledige Spaanse vasteland is ’oranje’. Regio’s die in Nederland wel op ’ geel’ staan zijn de Balearen en de Canarische Eilanden.

07.45 - De Jonge: Europees reisadvies over Nederland kan tegenvallen

Een Europees reisadvies over Nederland, dat binnenkort verwacht wordt, kan volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog wel eens tegenvallen. Nu kleurt Nederland vooral geel en zelfs deels groen, waardoor er geen grote reisbeperkingen gelden voor Nederlanders. Maar vanwege de snel toenemende coronabesmettingen zou die kleurcode weleens naar 'rood' of zelfs 'donkerrood' kunnen gaan, waardoor Nederlandse reizigers mogelijk eerst in quarantaine moeten in het land van aankomst.

De Europese gezondheidsdienst ECDC baseert de kleurcodes van alle EU-lidstaten onder meer op het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen veertien dagen. De kaart wordt iedere donderdag bijgewerkt. De Jonge verwacht nog niet dat de eerstvolgende update gevolgen heeft voor Nederland, maar die daarop waarschijnlijk wel.

Vanwege de sterke stijging in het aantal coronabesmettingen heeft De Jonge het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. D66 en PvdA willen dat De Jonge het OMT vraagt welke maatregelen Nederland moet nemen om de besmettingscijfers weer stabiel te krijgen. Anders kan het vrije verkeer van Nederlanders in Europa in gevaar komen, vrezen de partijen.

07.12 - Quarantaine-advies vervalt voor gevaccineerden na nauw contact

Mensen die al langer dan twee weken volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven zich vanaf donderdag niet meer te houden aan het quarantaine-advies als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt. Tot dusver was het advies dat iedereen met bijvoorbeeld een positief getest gezinslid in quarantaine gaat, gevaccineerd of niet.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) "komt er steeds meer bewijs" dat gevaccineerden die toch corona hebben opgelopen minder besmettelijk zijn voor hun omgeving. Dit geldt ook voor mensen die minder dan zes maanden geleden een besmetting hebben doorgemaakt en mensen voor wie hun besmetting langer geleden was, maar die minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Al deze groepen hoeven niet meer in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met een besmet iemand.

Ze moeten wel alert blijven op klachten en zich bij klachten laten testen, aldus het OMT. Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet iemand blijft het advies om zich na vijf dagen te laten testen, ook als ze geen klachten hebben. De GGD blijft bron- en contactonderzoek uitvoeren.

