LIVE | KHN: ’Sommige clubs sluiten uit voorzorg’

13.40 - Met corona besmette premier Luxemburg uit ziekenhuis

De met corona besmette Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft het ziekenhuis kunnen verlaten. Hij was daar zondag kort opgenomen ter observatie, maar al snel bleek dat hij zieker was dan aangenomen. Toen is besloten de 48-jarige regeringsleider langer te laten blijven. Inmiddels is zijn toestand verbeterd.

Bettel zal zijn officiële taken vrijdag via telewerken hervatten, aldus de Luxemburgse regering. De eerste minister, die pas eenmaal was ingeënt tegen het coronavirus, moest naar het ziekenhuis toen het zuurstofgehalte van zijn bloed te laag bleek. Begin deze week gold zijn gezondheidstoestand nog als ernstig.

Bettel testte enkele dagen na een Europese top eind juni in Brussel positief. Hij zou op de bijeenkomst geen nauw contact hebben gehad met premier Rutte en de andere EU-leiders.

13.20 - Wie positief test op corona, moet soms zelf vrienden informeren

Mensen die te horen krijgen dat ze het coronavirus hebben opgelopen, moeten in sommige regio’s zelf de mensen waarschuwen met wie ze contact hebben gehad. De GGD heeft het daar te druk voor vanwege het oplopende aantal positieve tests. Alleen de positief geteste mensen zelf worden benaderd, en eventueel contactpersonen met grote risico’s.

Meerdere regio’s hebben deze week een stapje terug moeten doen, van volledig bron- en contactonderzoek naar ’risicogestuurd bron- en contactonderzoek’. De landelijke koepel GGD GHOR Nederland kan niet aangeven om welke regio’s het gaat, omdat het per dag kan verschillen.

Ook bij de teststraten wordt het steeds drukker, het aantal afspraken stijgt volgens de GGD explosief. Iedereen kan zich nog wel binnen 24 uur laten testen, maar dat kan niet altijd op de gewenste locatie en op het gewenste tijdstip. „Dat betekent dat je misschien genoodzaakt bent om verder te reizen dan je zou willen, dat moet je helaas op de koop toe nemen. Maar het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk getest wordt”, aldus GGD GHOR Nederland. Volgens de organisatie verschilt de drukte per regio en per dag, maar is er nog steeds genoeg capaciteit.

12.54 - KHN: Sommige clubs sluiten uit voorzorg

Sommige nachtclubs sluiten uit voorzorg hun deuren om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Clubs maken die keuze vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het land en enkele meldingen van besmettingen in nachtclubs sinds deze op 26 juni weer open mogen. Hoewel meerdere eigenaren hiervoor kiezen, is dit volgens KHN geen trend.

„Uiteindelijk maken horecaondernemers zelf deze afweging”, zegt een woordvoerder. Volgens de zegsman kiezen ook genoeg clubs ervoor om open te blijven. Dat is met behulp van coronatoegangsbewijzen, die bezoekers kunnen laten zien in de CoronaCheck-app, weer mogelijk. „Op veel plaatsen was de testcapaciteit afgelopen weekend veel beter geregeld en ook de app werkte goed”, zegt de woordvoerder.

Onder meer Club Nyx en Exit Café in Amsterdam besloten toch om weer dicht te gaan. „Het is niet makkelijk voor ons, maar gezien het oplopende aantal besmettingen en de geringe informatie die we hebben, vinden wij het voor dit weekend niet verantwoord open te gaan”, schrijven de clubs op Twitter. „De risico’s zijn afgelopen week erg hoog gebleken in combinatie met de huidige toegangsregels die we strikt hebben gehanteerd.”

Ook Bon Bini Veendam gaat weer dicht vanwege het oplopende aantal besmettingen. „Helaas zien we dat het aantal besmettingen weer zorgwekkend toeneemt. Wij als Bon Bini, voelen ons verplicht om hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”, schrijft de club op Facebook. „De veiligheid van onze bezoekers en ons personeel staat bij ons voorop. Wij houden de berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten en hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer open te gaan.”

Bij club 1841 in Sneek is het al misgegaan, schrijft de zaak op Facebook, waardoor zij ondanks de versoepelingen dicht moeten. „Er is afgelopen weekend iemand met corona bij ons op stap geweest, hierdoor zijn ook een aantal medewerkers van ons besmet geraakt. Wij kunnen dan ook niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen en komend weekend onze deuren gesloten houden.”

12.50 - Zwitserland en EU erkennen elkaars coronareiscertificaat

Nederlanders en andere reizigers uit de Europese Unie kunnen vanaf vrijdag hun coronacertificaat ook in Zwitserland gebruiken. Zwitserland is het eerste nieuwe ’buitenland’ dat het certificaat heeft erkend. De EU erkent op haar beurt het Zwitserse equivalent.

Sinds vorige week kunnen EU-burgers de ’pas’, die werkt met een QR-code, al in heel de EU gebruiken. Alleen Ierland is nog niet zover. De Europese Commissie overlegt nog met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over de erkenning van het certificaat.

Met het certificaat kunnen vakantiegangers en andere reizigers aantonen dat ze volledig tegen het coronavirus zijn gevaccineerd, onlangs nog negatief zijn getest of beschermd zijn door het al eerder doormaken van de ziekte. Ze ontkomen zo aan bijvoorbeeld quarantaine. Alleen als in het EU-land van vertrek bijvoorbeeld een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt, kan het aankomstland nog terugvallen op zulke maatregelen.

Naast de EU-landen doen ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein al vanaf het begin mee. Zij maken deel uit van de gemeenschappelijke Europese ruimte voor personen en goederen.

10.45 - Jongeren geboren in 2007 kunnen prikafspraak maken

Tieners geboren in 2007 kunnen sinds donderdagochtend een afspraak maken voor een coronaprik, melden demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en het RIVM. Het inplannen van een afspraak kan telefonisch of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De jongeren, die dit jaar 14 worden of zijn geworden, krijgen bij de GGD het vaccin van Pfizer/BioNTech.

De uitnodiging voor de prik valt vanaf vrijdag op de mat. Er zijn ruim 188.000 mensen geboren in 2007.

Tieners van 12 tot en met 15 jaar besluiten samen met hun ouders of verzorgers of ze willen worden gevaccineerd. Als ze er niet uit komen, geeft de mening van het kind de doorslag. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelf of ze zich laten vaccineren.

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten inenten tegen corona. Het kabinet besloot vorige week dat ook gezonde tieners mogen worden gevaccineerd. De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden. Eerder werd al besloten dat jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico een coronaprik kunnen krijgen.

09.47 - Honderdduizenden extra vaccins naar Sydney om Delta-uitbraak

De Australische regering stuurt 300.000 extra coronavaccins naar de deelstaat New South Wales. Daar worstelen de autoriteiten met een uitbraak van de besmettelijke Delta-variant in Sydney, de grootste stad van het land. Premier Scott Morrison noemde de situatie volgens Australische media „zeer ernstig” en riep inwoners op zich aan de coronaregels te houden.

Sydney zit sinds eind juni in lockdown. Inwoners hebben een geldige reden nodig om hun huis te verlaten, maar daar houdt niet iedereen zich aan. „We hebben problemen met de naleving van de regels over contacten tussen huishoudens”, erkende de premier. Hij noemde verjaardagspartijen en familiefeesten als voorbeelden van bijeenkomsten die echt niet meer kunnen. „Dit is een kritieke periode.”

Australië doorstond de pandemie vorig jaar beter dan veel andere rijke landen. De grens ging grotendeels dicht. Reizigers die nog wel mochten komen, moesten na aankomst in quarantaine. Het lukte met dergelijke maatregelen om het dodental onder coronapatiënten onder de duizend te houden. Het aantal vastgestelde besmettingen bleef steken op bijna 31.000, meer dan de helft minder dan in Luxemburg.

Het lukt de autoriteiten tot dusver echter niet de Delta-uitbraak in Sydney onder controle te krijgen. De eerste besmetting in de miljoenenstad kwam ongeveer drie weken geleden aan het licht bij een limousinechauffeur. Die had medewerkers vervoerd van een luchtvaartmaatschappij. De autoriteiten hebben sindsdien bijna 400 coronagevallen vastgesteld.

08.07 - ’Franse toeristen niet naar Spanje en Portugal’

Franse toeristen zouden Spanje en Portugal deze zomer moeten vermijden, zegt een Franse minister. Ⓒ AFP

Franse toeristen moeten deze zomer de vakantielanden Spanje en Portugal vermijden. Dat heeft de Franse minister voor Europese zaken Clement Beaune donderdag gezegd. Volgens de minister is het risico groot op verdere verspreiding van de besmettelijke deltavariant van het virus. Of er ook een verbod komt om naar de landen te reizen, is niet duidelijk.

Delen van Portugal en Spanje zijn al een aantal weken ’oranje’ of zijn dat onlangs geworden. Woensdag werd de populaire regio Algarve door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op ’ oranje’ gezet. De regio Lissabon krijgt al langer de kleurcode oranje. Ook het volledige Spaanse vasteland is ’oranje’. Regio’s die in Nederland wel op ’ geel’ staan zijn de Balearen en de Canarische Eilanden.

Het onder toeristen populaire Portugal maakte woensdag voor het eerst sinds februari melding van meer dan 3000 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd, een stijging van 40 procent ten opzichte van dezelfde dag vorige week. Er worden vooral veel nieuwe besmettingen gemeld onder jongeren die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.

In het Zuid-Europese land is het vakantieseizoen in volle gang. Dat betekent dat het druk is in horecazaken en op stranden. In Portugese media verschenen deze week beelden van honderden feestende jongeren in Albufeira, een populaire vakantiebestemming in de Algarve.

Spanje ziet het aantal coronabesmettingen ook oplopen en ook daar raken veel ongevaccineerde jongeren besmet. De Spaanse minister van Volksgezondheid Carolina Darias zei deze week dat veel nieuwe uitbraken zijn gelinkt aan feesten met jongeren. „Een op de honderd besmettingen bij mensen van 20 tot 24 jaar leidt tot een ziekenhuisopname”, waarschuwde Darias.

07.45 - De Jonge: Europees reisadvies over Nederland kan tegenvallen

Een Europees reisadvies over Nederland, dat binnenkort verwacht wordt, kan volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog wel eens tegenvallen. Nu kleurt Nederland vooral geel en zelfs deels groen, waardoor er geen grote reisbeperkingen gelden voor Nederlanders. Maar vanwege de snel toenemende coronabesmettingen zou die kleurcode weleens naar ’rood’ of zelfs ’donkerrood’ kunnen gaan, waardoor Nederlandse reizigers mogelijk eerst in quarantaine moeten in het land van aankomst.

De Europese gezondheidsdienst ECDC baseert de kleurcodes van alle EU-lidstaten onder meer op het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen veertien dagen. De kaart wordt iedere donderdag bijgewerkt. De Jonge verwacht nog niet dat de eerstvolgende update gevolgen heeft voor Nederland, maar die daarop waarschijnlijk wel.

Vanwege de sterke stijging in het aantal coronabesmettingen heeft De Jonge het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. D66 en PvdA willen dat De Jonge het OMT vraagt welke maatregelen Nederland moet nemen om de besmettingscijfers weer stabiel te krijgen. Anders kan het vrije verkeer van Nederlanders in Europa in gevaar komen, vrezen de partijen.

07.12 - Quarantaine-advies vervalt voor gevaccineerden na nauw contact

Mensen die al langer dan twee weken volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven zich vanaf donderdag niet meer te houden aan het quarantaine-advies als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt. Tot dusver was het advies dat iedereen met bijvoorbeeld een positief getest gezinslid in quarantaine gaat, gevaccineerd of niet.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) „komt er steeds meer bewijs” dat gevaccineerden die toch corona hebben opgelopen minder besmettelijk zijn voor hun omgeving. Dit geldt ook voor mensen die minder dan zes maanden geleden een besmetting hebben doorgemaakt en mensen voor wie hun besmetting langer geleden was, maar die minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Al deze groepen hoeven niet meer in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met een besmet iemand.

Ze moeten wel alert blijven op klachten en zich bij klachten laten testen, aldus het OMT. Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet iemand blijft het advies om zich na vijf dagen te laten testen, ook als ze geen klachten hebben. De GGD blijft bron- en contactonderzoek uitvoeren.

