LIVE | Portugal neemt maatregelen na stijging coronagevallen

20.02 - Portugal neemt maatregelen na stijging coronagevallen

Portugal neemt maatregelen na een snelle stijging van het aantal coronagevallen. Vakantiegangers die in een hotel of andere accommodatie willen verblijven, hebben een negatieve coronatest nodig, een vaccinatiebewijs of een document dat ze zijn hersteld.

De regel geldt ook als je vrijdagavond of in het weekend binnen wil eten in een restaurant in gemeenten met een grote kans op een coronabesmetting, zoals de hoofdstad Lissabon en de tweede stad Porto. Als bewijs kun je het digitale certificaat van de Europese Unie gebruiken. In hotels zijn sneltests beschikbaar.

Daarnaast wordt de avondklok, die al in 45 gemeenten gold, uitgebreid naar nog eens vijftien gemeenten, waaronder het bij toeristen populaire Faro in de Algarve.

Portugal met zijn 10 miljoen inwoners telde donderdag ruim 3000 nieuwe infecties, vooral bij niet-gevaccineerde jongeren. Inmiddels gaat het bij de besmettingen weer om aantallen die ook werden geregistreerd in februari, toen in Portugal een strenge lockdown van kracht was.

19.01 - Eén prik beschermt nauwelijks tegen Delta-variant, 2 prikken wel

De besmettelijke Delta-variant van het coronavirus is heel moeilijk uit te schakelen. Mensen hebben twee prikken met een coronavaccin nodig om beschermd te zijn, maar ook dan is de afweer veel zwakker dan bij andere varianten. Mensen die één prik hebben gehad zijn nauwelijks beschermd, en hetzelfde geldt voor mensen die zijn genezen van corona.

Franse virologen hebben onderzoek gedaan naar de kracht van de Delta-variant, die eind vorig jaar opdook in India en daarom eerst de Indiase variant heette. In veel landen, waaronder Nederland, is deze variant inmiddels dominant. De onderzoekers schrijven over hun bevindingen in een artikel dat het belangrijke wetenschappelijke tijdschrift Nature donderdag publiceerde.

De wetenschappers concluderen dat de Delta-variant heel goed in staat is om het afweersysteem te omzeilen. De antistoffen van mensen die niet zijn gevaccineerd, maar wel corona hebben gehad, werken redelijk goed tegen de Alfa-variant (voorheen de Britse variant). Diezelfde afweerstoffen hebben echter nauwelijks effect op de Delta-variant, ze zijn vier keer zo zwak als bij de Alfa-variant.

De onderzoekers vergeleken dat met de afweer van mensen die één prik van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech of van AstraZeneca hebben gehad. Bij ongeveer 10 procent was de afweer in staat om de Delta-variant uit te schakelen. Dat betekent dat verreweg de meeste mensen ook na één prik besmet kunnen raken en ziek kunnen worden.

Na de tweede prik had 95 procent van de mensen genoeg afweer opgebouwd. Maar ook bij hen was de afweer minder sterk tegen de Delta-variant dan tegen de Alfa-variant. "Een enkele dosis Pfizer/BioNTech of AstraZeneca was niet of nauwelijks efficiënt tegen de Delta-variant. Beide vaccins zorgden pas na de tweede prik voor een reactie die in staat was de Delta-variant effectief te neutraliseren", aldus de onderzoekers.

17.47 - Bijna driekwart jongeren Friese Waddeneilanden heeft eerste prik

Op de vier Friese Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland heeft 72 procent van de jongeren van 12 tot 18 jaar zijn eerste coronavaccinatie gekregen. Van de in totaal 593 jongeren van 12 tot 18 jaar op de eilanden hebben er 429 de eerste prik gehaald, laat GGD Friesland weten. Van alle eilanden was de opkomst op Vlieland met zo'n 58 procent het laagst.

Volgens een woordvoerder van de GGD gaat het om 170 van de 220 jongeren op Ameland (77 procent), 31 van de 41 jongeren op Schiermonnikoog (76 procent), 190 van de 266 jongeren op Terschelling (71 procent) en 38 van de 66 jongeren op Vlieland (58 procent). Jongeren die bijvoorbeeld ziek waren toen GGD Friesland langskwam, kunnen nog steeds een eerste vaccinatie krijgen. "Maar dan moeten ze wel aan wal gaan om zich hier te laten vaccineren, op een van de vaste priklocaties."

Jongeren op de eilanden Texel, Schiermonnikoog en Ameland konden vorige week al hun eerste prik krijgen, waardoor zij over vier weken hun tweede prik kunnen hebben. Voor jongeren op Vlieland is dit een week later, omdat zij pas op woensdag voor het eerst zijn geprikt. Dat komt doordat GGD Friesland vorige week langs de Waddeneilanden ging om volwassenen te vaccineren, maar besloot om ook jongeren vanaf 12 jaar te vaccineren toen zorgminister De Jonge dit besluit op woensdag 30 juni naar buiten bracht. Dat besluit kwam voor Vlieland, waar het team vorige week maandag al was, net te laat.

Op de vier Friese Waddeneilanden hoeven jongeren geen afspraak te maken om zich te laten vaccineren. Ook hebben zij geen uitnodigingsbrief nodig, een identiteitsbewijs of burgerservicenummer is voldoende. De vaccinatiemogelijkheid geldt alleen voor jongeren die op het eiland wonen en hier ingeschreven staan. Dat betekent dat jongeren die er vakantie vieren niet in aanmerking komen voor een prik.

17.20 - Rotterdamse studentenverenigingen houden preventief deuren dicht

De twee grootste studentenverenigingen in Rotterdam hebben uit voorzorg op eigen initiatief hun deuren gesloten. Hiermee willen ze voorkomen dat het aantal coronabesmettingen toeneemt.

Zowel het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) als Laurentius, die samen bijna 3000 leden tellen, laat weten „enkele besmettingen” onder hun leden te hebben en daarom uit eigen beweging sowieso deze week te sluiten. De verenigingen zeggen het besluit in overleg met de GGD te hebben genomen. Ze hebben een brief naar hun leden gestuurd met daarin de oproep om zich te laten testen.

„We hebben volgens de regels een streng deurbeleid gevoerd bij onze evenementen met extra beveiliging, Testen voor Toegang gehanteerd en één toegangsdeur gebruikt”, aldus Lars Ahsman, praeses van Laurentius. „Toch zijn er volgens de GGD enkele besmettingen dus houden we tot maandag uit eigen initiatief onze poorten gesloten. We hebben dagelijks contact met de GGD en spelen hierna in op de maatregelen van de overheid.”

De GGD Rotterdam zegt de overweging van studentenverenigingen om te sluiten te begrijpen, maar geeft aan dat het sluiten van een studentenvereniging niet aan hen is. „Het kan wel zo zijn dat we adviseren geen grote evenementen te organiseren, omdat dit de kans op verdere verspreiding vergroot.”

De gemeente Rotterdam zegt geen overzicht te hebben welke studentenverenigingen in de stad wel of niet gesloten zijn. Dinsdag werd bekend dat er een grote coronauitbraak is na een gala van de Rotterdamse studentenvereniging NSR. Meer dan honderd leden van die vereniging zijn besmet.

16.30 - Melkweg sluit tijdelijk deuren voor testevenementen

De Melkweg in Amsterdam organiseert de komende drie weken geen testevenementen. Dat besloot de club en het poppodium vanwege het grote aantal coronabesmettingen.

Alle geplande clubnachten in die periode gaan niet door, omdat de Melkweg de veiligheid van bezoekers en personeel niet kan waarborgen.

„We vinden het erg jammer dat we de pogingen om weer een veilig programma te organiseren moeten staken. Afgelopen weekend hebben we ervaren hoe groot de behoefte bij iedereen is, maar veiligheid staat voorop. Vandaar dit vervelende besluit”, aldus interim-directeur Frans Vreeke.

De coronaproof programmering, waarbij de 1,5 meterafstandsregel in acht wordt genomen, gaat wel gewoon door.

16.18 - Mensen met langdurige coronaklachten vaak niet aan het werk

Bijna iedereen die kampt met langdurige klachten na een coronabesmetting, ervaart daar grote gevolgen van. Een derde van de 1741 mensen met langdurige Covid (Long Covid) die meedoen aan onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zegt niet te kunnen werken door de klachten. Bijna de helft (46 procent) werkt minder dan gebruikelijk.

De overgrote meerderheid van de mensen die langdurig last houden van coronaklachten, is in eerste instantie niet heel ziek geweest. Slechts 5 procent is in het ziekenhuis opgenomen geweest. Voor de overige 95 procent was de ziekte in de acute fase relatief mild. Daarna hielden ze echter veel last van klachten.

Vermoeidheid komt het vaakst voor, zo blijkt uit de eerste resultaten van het nog lopende onderzoek. Daar heeft 90 procent van de ondervraagden met langdurige Covid last van. Daarna volgen concentratieproblemen (74 procent) en kortademigheid (70 procent). Bijna iedereen noemt de impact van langdurige Covid groot.

Gemiddeld hielden de deelnemers zeven maanden last van klachten. Het is nog onbekend of de Delta-variant van het virus andere langetermijnklachten geeft dan eerdere varianten. Ook weet het instituut nog niet of er verschillen zijn tussen volwassenen en kinderen.

Het RIVM durft niet te zeggen in hoeverre de deelnemers aan het onderzoek representatief zijn voor alle mensen die langdurige Covid-klachten hebben. „Om dat goed te kunnen onderzoeken moeten mensen worden gevolgd vanaf het moment dat ze besmet zijn met het coronavirus.” Van de huidige deelnemers zijn er waarschijnlijk niet veel besmet geweest met de Delta-variant. Het RIVM vraagt daarom volwassenen en kinderen die recent positief getest zijn zich aan te melden voor het onderzoek. Het is de bedoeling dat dit binnen zeven dagen na de uitslag gebeurt.

Aanhoudende klachten na corona worden ook wel PASC genoemd. Die term is bedacht door de Amerikaanse topepidemioloog Anthony Fauci en staat voor „postacute gevolgen van SARS-CoV-2-infectie.”

Een groep Nederlandse patiënten vroeg de Tweede Kamer onlangs om meer aandacht voor hun aandoening. Ze vinden dat Nederland achterblijft in het onderzoek naar de oorzaken en behandelingen van langdurige Covid. De groep pleit onder meer voor het inrichten van „toegankelijke centra voor onderzoek en behandeling.” In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is het volgens hen beter geregeld. Daar bestaan „uitvoerige behandelrichtlijnen” en tal van

15.30 - 1 procent van Afrikanen is volledig ingeënt tegen coronavirus

Slechts 1,19 procent van de Afrikaanse bevolking is volledig ingeënt tegen het coronavirus. Dat is flink minder dan in de rest van de wereld. Het aantal coronabesmettingen op het continent stijgt intussen snel.

Het percentage gevaccineerden „is veel te laag op dit punt van de pandemie”, zegt de directeur van de Afrikaanse gezondheidsautoriteit CDC. Afrika heeft 35 procent van de ontvangen 70,4 miljoen vaccins toegediend. Dit jaar worden in totaal 700 miljoen doses verwacht.

Afrika worstelt sinds mei met een derde besmettingsgolf. Het aantal infecties dat wekelijks wordt vastgesteld, stijgt inmiddels zeven weken op rij. De toename is te wijten aan de Delta-variant van het coronavirus. Deze extra besmettelijke mutatie is tot dusver in vijftien Afrikaanse landen vastgesteld, maar dat zijn er in werkelijkheid mogelijk meer.

Experts denken dat veel meer Afrikanen besmet zijn geraakt met het virus dan bekend is. Het continent telt officieel 5,7 miljoen besmettingen en meer dan 148.000 coronadoden. Vorige week werden in totaal 251.000 nieuwe gevallen geregistreerd. Dat is niet alleen een stijging van 20 procent ten opzichte van de voorgaande week, maar ook het hoogste weekcijfer sinds het begin van de pandemie.

De besmettingscijfers stijgen nu in zestien landen in Afrika. „Het ergste moet nog komen”, waarschuwt de WHO. De organisatie denkt dat het nog weken zal duren voordat de huidige golf piekt, maar laat ook weten dat er „signalen van hoop” zijn dat de uitrol van de coronavaccins in Afrika verbetert.

15.15 - Nederland nauwelijks veranderd op nieuwe coronakaart Europa

Voor Nederland verandert voorlopig weinig op de Europese coronakaart. Grote delen van het land staan op oranje, een paar provincies staan op groen. De enige verandering op de nieuwe kaart, die donderdag is gepubliceerd, is dat Groningen van groen naar oranje is gegaan.

Als het aantal nieuwe coronagevallen blijft stijgen, kunnen delen van Nederland op de kaart van volgende week wel een andere kleur krijgen. Landen kunnen de kaart gebruiken om maatregelen te nemen, zoals een inreisbeperking of een quarantaineplicht.

De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC, de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests. De huidige stijging begon ongeveer een week geleden. De week ervoor houdt het niveau van Nederland in de Europese gegevens voorlopig nog laag.

De grootste brandhaarden zijn Amsterdam, Groningen, Kennemerland en Twente. Ook Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Hollands Midden tellen de laatste dagen veel nieuwe gevallen.

De grote veranderingen zijn in Zuid-Europa. Portugal was oranje en is nu rood geworden. Ook Spanje is nu bijna helemaal rood, op een paar regio’s na. Catalonië, Valencia, Andalusië, de Canarische eilanden en enkele andere regio’s hadden die waarschuwingskleur al en daar zijn onder meer Mallorca, Ibiza, Baskenland en Murcia bij gekomen.

Frankrijk is helemaal groen, op een paar overzeese gebiedsdelen na. Ook Duitsland, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Kroatië zijn groen. Kreta is van groen naar oranje gegaan. Athene en Rhodos hadden die kleur al.

14.20 - Nog steeds onduidelijk wat er misgaat bij registratie vaccinaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet nog steeds niet precies wat er misgaat bij het vastleggen van de gezette coronavaccinaties in het centrale register. „Er wordt nog onderzoek gedaan”, aldus een woordvoerster. Op dit moment staat volgens het RIVM zo’n 22 procent van de gezette prikken door huisartsen of in zorginstellingen nog niet in het register.

Het RIVM is al weken bezig, samen met huisartsen en zorginstellingen, om het register op orde te krijgen. Zo zijn zorgverleners er in speciale belrondes op gewezen dat ze de prikken door moeten voeren in het landelijke register. Volgens een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) gaat het invoeren van de vaccinaties aan de kant van de huisartsen op dit moment „gewoon goed. Registreren is voor huisartsen iets heel gewoons. We hebben geen reden om aan te nemen dat er moedwillig wordt vertraagd.” Huisartsen vinken dus de juiste vakjes aan, maar daarna lijkt er iets nog niet goed te gaan. De LHV werkt samen met het RIVM aan een oplossing.

Wanneer het probleem helemaal moet zijn verholpen, kan de woordvoerster van het RIVM niet zeggen, maar het gaat „gestaag vooruit.” „Als er meer informatie is, dan melden we het.” Het bijhouden van de vaccinaties in het centrale register is volgens het instituut belangrijk, onder meer voor de evaluatie van het vaccinatieprogramma.

Daarnaast heeft het missen van een registratie in het landelijke register gevolgen voor het gebruik van de CoronaCheck-app. Mensen van wie de prik in het centrale register staat, krijgen automatisch een groen vinkje in de app. Daarmee kunnen zij naar binnenlandse evenementen of op reis. Wie niet met haar of zijn prik in het register staat, maar toch een groen vinkje in de CoronaCheck-app wil op basis van de vaccinatie, kan via een speciale route ook bij de zorgverlener terecht die de prik zette. Die regelt dan alsnog een vaccinatiebewijs.

13.55 - Gevaccineerde Brit straks niet meer in quarantaine na vakantie

LONDEN (ANP) - De Britse regering versoepelt het reisbeleid voor Britten die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus. Ze hoeven vanaf 19 juli niet meer in zelfisolatie als ze terugkeren uit bepaalde risicogebieden in het buitenland, maakte verantwoordelijk minister Grant Shapps bekend. Ook voor minderjarigen zonder vaccinatie vervalt die verplichting.

Het aangepaste beleid gaat gelden voor mensen die terugkeren uit landen met de kleurcode amber (oranje/geel) op de risicolijst van de Britse overheid. Tot die categorie behoren ook Nederland en populaire vakantiebestemmingen als Portugal en Spanje. Reizigers die in zo’n land zijn geweest moeten nu nog anderhalve week in zelfisolatie na aankomst in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse autoriteiten kunnen landen ook een groene of rode kleur geven. De strengste regels gelden voor reizigers die in de tien dagen voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk in zo’n rood land met veel besmettingen zijn geweest. Zij zijn alleen welkom als ze de Britse of Ierse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning in Groot-Brittannië. Ze moeten dan na aankomst in quarantaine in een speciaal aangewezen hotel en zich daar herhaaldelijk laten testen.

De Britse gebieden Schotland, Wales en Noord-Ierland kunnen in theorie hun eigen reisbeleid maken. De beslissingen van de landelijke regering gelden dan alleen voor Engeland. In de praktijk gebruiken alle regio’s volgens Britse media dezelfde lijst met risicogebieden. Tot de rode gebieden worden onder meer Suriname en Brazilië gerekend, op de korte, groene lijst bevinden zich landen als IJsland en Nieuw-Zeeland.

Het versoepelen van de reismaatregelen past bij het streven van de Britse regering om de economie meer lucht te geven. Op 19 juli vervallen vrijwel alle coronamaatregelen. De autoriteiten vinden dat haalbaar nu 65 procent van de volwassenen volledig is gevaccineerd. Wel bestaat er bezorgdheid over de zeer besmettelijke Delta-variant. Er worden inmiddels weer tienduizenden nieuwe coronabesmettingen per dag gemeld.

13.47 - Griekenland gaat over op vaccinatieplicht voor bepaalde beroepen

Griekenland gaat in de strijd tegen het coronavirus een vaccinatieplicht aankondigen voor een aantal beroepsgroepen. De details volgen volgende week, laat een woordvoerder van de regering weten.

Een commissie adviseerde vorige maand een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers en personeel van verzorgingstehuizen als een „laatste redmiddel.” In veel landen zijn discussies over het wel of niet verplicht stellen van coronaprikken, zo ook in Griekenland. Uit een peiling van een Griekse tv-zender bleek dat een meerderheid van de Grieken voor is in het geval van bepaalde beroepsgroepen.

De aankondiging over de vaccinatieplicht komt na een nieuwe stijging van het aantal coronabesmettingen in het land. Diverse coronamaatregelen zijn daarom donderdag opnieuw ingevoerd, nadat ze eerder werden opgeheven vanwege een flinke daling in het aantal infecties. Bezoekers van de horeca moeten nu bijvoorbeeld weer een zitplaats hebben.

Ongeveer 38 procent van de Griekse bevolking is volledig ingeënt tegen Covid-19. Dat percentage moet tegen de herfst zijn verdubbeld, aldus de overheid. Om dat doel te bereiken, proberen de autoriteiten jongeren te motiveren door ze na hun vaccinatie tegoedbonnen en gratis mobiel internet te geven.

13.40 - Met corona besmette premier Luxemburg uit ziekenhuis

De met corona besmette Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft het ziekenhuis kunnen verlaten. Hij was daar zondag kort opgenomen ter observatie, maar al snel bleek dat hij zieker was dan aangenomen. Toen is besloten de 48-jarige regeringsleider langer te laten blijven. Inmiddels is zijn toestand verbeterd.

Bettel zal zijn officiële taken vrijdag via telewerken hervatten, aldus de Luxemburgse regering. De eerste minister, die pas eenmaal was ingeënt tegen het coronavirus, moest naar het ziekenhuis toen het zuurstofgehalte van zijn bloed te laag bleek. Begin deze week gold zijn gezondheidstoestand nog als ernstig.

Bettel testte enkele dagen na een Europese top eind juni in Brussel positief. Hij zou op de bijeenkomst geen nauw contact hebben gehad met premier Rutte en de andere EU-leiders.

13.20 - Wie positief test op corona, moet soms zelf vrienden informeren

Mensen die te horen krijgen dat ze het coronavirus hebben opgelopen, moeten in sommige regio’s zelf de mensen waarschuwen met wie ze contact hebben gehad. De GGD heeft het daar te druk voor vanwege het oplopende aantal positieve tests. Alleen de positief geteste mensen zelf worden benaderd, en eventueel contactpersonen met grote risico’s.

Meerdere regio’s hebben deze week een stapje terug moeten doen, van volledig bron- en contactonderzoek naar ’risicogestuurd bron- en contactonderzoek’. De landelijke koepel GGD GHOR Nederland kan niet aangeven om welke regio’s het gaat, omdat het per dag kan verschillen.

Ook bij de teststraten wordt het steeds drukker, het aantal afspraken stijgt volgens de GGD explosief. Iedereen kan zich nog wel binnen 24 uur laten testen, maar dat kan niet altijd op de gewenste locatie en op het gewenste tijdstip. „Dat betekent dat je misschien genoodzaakt bent om verder te reizen dan je zou willen, dat moet je helaas op de koop toe nemen. Maar het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk getest wordt”, aldus GGD GHOR Nederland. Volgens de organisatie verschilt de drukte per regio en per dag, maar is er nog steeds genoeg capaciteit.

12.54 - KHN: Sommige clubs sluiten uit voorzorg

Sommige nachtclubs sluiten uit voorzorg hun deuren om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Clubs maken die keuze vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in het land en enkele meldingen van besmettingen in nachtclubs sinds deze op 26 juni weer open mogen. Hoewel meerdere eigenaren hiervoor kiezen, is dit volgens KHN geen trend.

„Uiteindelijk maken horecaondernemers zelf deze afweging”, zegt een woordvoerder. Volgens de zegsman kiezen ook genoeg clubs ervoor om open te blijven. Dat is met behulp van coronatoegangsbewijzen, die bezoekers kunnen laten zien in de CoronaCheck-app, weer mogelijk. „Op veel plaatsen was de testcapaciteit afgelopen weekend veel beter geregeld en ook de app werkte goed”, zegt de woordvoerder.

Onder meer Club Nyx en Exit Café in Amsterdam besloten toch om weer dicht te gaan. „Het is niet makkelijk voor ons, maar gezien het oplopende aantal besmettingen en de geringe informatie die we hebben, vinden wij het voor dit weekend niet verantwoord open te gaan”, schrijven de clubs op Twitter. „De risico’s zijn afgelopen week erg hoog gebleken in combinatie met de huidige toegangsregels die we strikt hebben gehanteerd.”

Ook Bon Bini Veendam gaat weer dicht vanwege het oplopende aantal besmettingen. „Helaas zien we dat het aantal besmettingen weer zorgwekkend toeneemt. Wij als Bon Bini, voelen ons verplicht om hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen”, schrijft de club op Facebook. „De veiligheid van onze bezoekers en ons personeel staat bij ons voorop. Wij houden de berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in de gaten en hopen natuurlijk zo snel mogelijk weer open te gaan.”

Bij club 1841 in Sneek is het al misgegaan, schrijft de zaak op Facebook, waardoor zij ondanks de versoepelingen dicht moeten. „Er is afgelopen weekend iemand met corona bij ons op stap geweest, hierdoor zijn ook een aantal medewerkers van ons besmet geraakt. Wij kunnen dan ook niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen en komend weekend onze deuren gesloten houden.”

12.50 - Zwitserland en EU erkennen elkaars coronareiscertificaat

Nederlanders en andere reizigers uit de Europese Unie kunnen vanaf vrijdag hun coronacertificaat ook in Zwitserland gebruiken. Zwitserland is het eerste nieuwe ’buitenland’ dat het certificaat heeft erkend. De EU erkent op haar beurt het Zwitserse equivalent.

Sinds vorige week kunnen EU-burgers de ’pas’, die werkt met een QR-code, al in heel de EU gebruiken. Alleen Ierland is nog niet zover. De Europese Commissie overlegt nog met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over de erkenning van het certificaat.

Met het certificaat kunnen vakantiegangers en andere reizigers aantonen dat ze volledig tegen het coronavirus zijn gevaccineerd, onlangs nog negatief zijn getest of beschermd zijn door het al eerder doormaken van de ziekte. Ze ontkomen zo aan bijvoorbeeld quarantaine. Alleen als in het EU-land van vertrek bijvoorbeeld een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt, kan het aankomstland nog terugvallen op zulke maatregelen.

Naast de EU-landen doen ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein al vanaf het begin mee. Zij maken deel uit van de gemeenschappelijke Europese ruimte voor personen en goederen.

10.45 - Jongeren geboren in 2007 kunnen prikafspraak maken

Tieners geboren in 2007 kunnen sinds donderdagochtend een afspraak maken voor een coronaprik, melden demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge en het RIVM. Het inplannen van een afspraak kan telefonisch of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De jongeren, die dit jaar 14 worden of zijn geworden, krijgen bij de GGD het vaccin van Pfizer/BioNTech.

De uitnodiging voor de prik valt vanaf vrijdag op de mat. Er zijn ruim 188.000 mensen geboren in 2007.

Tieners van 12 tot en met 15 jaar besluiten samen met hun ouders of verzorgers of ze willen worden gevaccineerd. Als ze er niet uit komen, geeft de mening van het kind de doorslag. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelf of ze zich laten vaccineren.

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten inenten tegen corona. Het kabinet besloot vorige week dat ook gezonde tieners mogen worden gevaccineerd. De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden. Eerder werd al besloten dat jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico een coronaprik kunnen krijgen.

09.47 - Honderdduizenden extra vaccins naar Sydney om Delta-uitbraak

De Australische regering stuurt 300.000 extra coronavaccins naar de deelstaat New South Wales. Daar worstelen de autoriteiten met een uitbraak van de besmettelijke Delta-variant in Sydney, de grootste stad van het land. Premier Scott Morrison noemde de situatie volgens Australische media „zeer ernstig” en riep inwoners op zich aan de coronaregels te houden.

Sydney zit sinds eind juni in lockdown. Inwoners hebben een geldige reden nodig om hun huis te verlaten, maar daar houdt niet iedereen zich aan. „We hebben problemen met de naleving van de regels over contacten tussen huishoudens”, erkende de premier. Hij noemde verjaardagspartijen en familiefeesten als voorbeelden van bijeenkomsten die echt niet meer kunnen. „Dit is een kritieke periode.”

Australië doorstond de pandemie vorig jaar beter dan veel andere rijke landen. De grens ging grotendeels dicht. Reizigers die nog wel mochten komen, moesten na aankomst in quarantaine. Het lukte met dergelijke maatregelen om het dodental onder coronapatiënten onder de duizend te houden. Het aantal vastgestelde besmettingen bleef steken op bijna 31.000, meer dan de helft minder dan in Luxemburg.

Het lukt de autoriteiten tot dusver echter niet de Delta-uitbraak in Sydney onder controle te krijgen. De eerste besmetting in de miljoenenstad kwam ongeveer drie weken geleden aan het licht bij een limousinechauffeur. Die had medewerkers vervoerd van een luchtvaartmaatschappij. De autoriteiten hebben sindsdien bijna 400 coronagevallen vastgesteld.

08.07 - ’Franse toeristen niet naar Spanje en Portugal’

Franse toeristen zouden Spanje en Portugal deze zomer moeten vermijden, zegt een Franse minister. Ⓒ AFP

Franse toeristen moeten deze zomer de vakantielanden Spanje en Portugal vermijden. Dat heeft de Franse minister voor Europese zaken Clement Beaune donderdag gezegd. Volgens de minister is het risico groot op verdere verspreiding van de besmettelijke deltavariant van het virus. Of er ook een verbod komt om naar de landen te reizen, is niet duidelijk.

Delen van Portugal en Spanje zijn al een aantal weken ’oranje’ of zijn dat onlangs geworden. Woensdag werd de populaire regio Algarve door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op ’ oranje’ gezet. De regio Lissabon krijgt al langer de kleurcode oranje. Ook het volledige Spaanse vasteland is ’oranje’. Regio’s die in Nederland wel op ’ geel’ staan zijn de Balearen en de Canarische Eilanden.

Het onder toeristen populaire Portugal maakte woensdag voor het eerst sinds februari melding van meer dan 3000 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd, een stijging van 40 procent ten opzichte van dezelfde dag vorige week. Er worden vooral veel nieuwe besmettingen gemeld onder jongeren die niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.

In het Zuid-Europese land is het vakantieseizoen in volle gang. Dat betekent dat het druk is in horecazaken en op stranden. In Portugese media verschenen deze week beelden van honderden feestende jongeren in Albufeira, een populaire vakantiebestemming in de Algarve.

Spanje ziet het aantal coronabesmettingen ook oplopen en ook daar raken veel ongevaccineerde jongeren besmet. De Spaanse minister van Volksgezondheid Carolina Darias zei deze week dat veel nieuwe uitbraken zijn gelinkt aan feesten met jongeren. „Een op de honderd besmettingen bij mensen van 20 tot 24 jaar leidt tot een ziekenhuisopname”, waarschuwde Darias.

07.45 - De Jonge: Europees reisadvies over Nederland kan tegenvallen

Een Europees reisadvies over Nederland, dat binnenkort verwacht wordt, kan volgens demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog wel eens tegenvallen. Nu kleurt Nederland vooral geel en zelfs deels groen, waardoor er geen grote reisbeperkingen gelden voor Nederlanders. Maar vanwege de snel toenemende coronabesmettingen zou die kleurcode weleens naar ’rood’ of zelfs ’donkerrood’ kunnen gaan, waardoor Nederlandse reizigers mogelijk eerst in quarantaine moeten in het land van aankomst.

De Europese gezondheidsdienst ECDC baseert de kleurcodes van alle EU-lidstaten onder meer op het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen veertien dagen. De kaart wordt iedere donderdag bijgewerkt. De Jonge verwacht nog niet dat de eerstvolgende update gevolgen heeft voor Nederland, maar die daarop waarschijnlijk wel.

Vanwege de sterke stijging in het aantal coronabesmettingen heeft De Jonge het Outbreak Management Team (OMT) om een spoedadvies gevraagd. D66 en PvdA willen dat De Jonge het OMT vraagt welke maatregelen Nederland moet nemen om de besmettingscijfers weer stabiel te krijgen. Anders kan het vrije verkeer van Nederlanders in Europa in gevaar komen, vrezen de partijen.

07.12 - Quarantaine-advies vervalt voor gevaccineerden na nauw contact

Mensen die al langer dan twee weken volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven zich vanaf donderdag niet meer te houden aan het quarantaine-advies als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt. Tot dusver was het advies dat iedereen met bijvoorbeeld een positief getest gezinslid in quarantaine gaat, gevaccineerd of niet.

Volgens het Outbreak Management Team (OMT) „komt er steeds meer bewijs” dat gevaccineerden die toch corona hebben opgelopen minder besmettelijk zijn voor hun omgeving. Dit geldt ook voor mensen die minder dan zes maanden geleden een besmetting hebben doorgemaakt en mensen voor wie hun besmetting langer geleden was, maar die minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Al deze groepen hoeven niet meer in quarantaine nadat ze in contact zijn geweest met een besmet iemand.

Ze moeten wel alert blijven op klachten en zich bij klachten laten testen, aldus het OMT. Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet iemand blijft het advies om zich na vijf dagen te laten testen, ook als ze geen klachten hebben. De GGD blijft bron- en contactonderzoek uitvoeren.

