Ex-coffeeshophouder Van Laarhoven blijft voorlopig vastzitten

Van Laarhoven keerde vorige week terug in Nederland nadat hij ruim vijf jaar in Thailand vast had gezeten, wegens witwassen. Hij werd direct overgebracht naar de penitentiaire inrichting in Vught. Van Laarhovens advocaten Knoops spanden daarop een kort geding tegen de Staat aan, omdat hij volgens hen vanwege zijn ’zeventien verschillende aandoeningen’ dringend medische zorg nodig had die in de gevangenis niet geboden zou kunnen worden. Geert-Jan Knoops verzocht de rechter tijdens de zitting vorige week om Van Laarhoven twee maanden de tijd te geven om te herstellen onder toezicht van medisch personeel van een academisch ziekenhuis.

Pijn op de borst en prostaatproblemen

Carry Knoops somde het volgens haar enorme medische dossier op, problemen die ontstaan zouden zijn door de slechte detentieomstandigheden in Thailand. Van Laarhoven zou onder meer kampen met pijn op de borst, hoge bloeddruk, galblaas-, gehoor-, hart- en prostaatproblemen, enorme hoofd- en maagpijnen, heup-, knie- en voetklachten en een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). „Ik wil niet de verantwoordelijkheid nemen dat hij binnen veertien dagen overlijdt.”

De rechter stelde echter dat Nederland niet zomaar het uitleveringsverdrag met Thailand kan schenden. Daarin is expliciet afgesproken dat Van Laarhoven het restant van zijn Thaise straf in Nederland zou uitzitten, iets waar ons land niet zomaar van af kan wijken. Het hof in Arnhem oordeelde in november dat die bij uitlevering omgezet zou moeten worden naar 10 jaar en 8 maanden. Met betrekking tot zijn medische klachten moet Van Laarhoven zich in eerste instantie wenden tot de inrichting zelf en de procedure daar volgen, oordeelde de rechter.

De Nederlandse aanklager verdenkt Van Laarhoven van belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van ruim 20 miljoen euro. Hij zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt in de tijd dat hij eigenaar was van coffeeshopketen The Grass Company in Noord-Brabant. Zes jaar geleden kreeg Van Laarhoven in Thailand een celstraf van 75 jaar opgelegd. De 59-jarige Tilburger werd daar vervolgd op aanwijzing van de Nederlandse aanklagers.

Dat bleek een onvoorzichtige handeling, oordeelde de Nationale Ombudsman vorig jaar maart. Daarom deed Nederland verwoede pogingen om hem terug naar ons land te krijgen. Het was iets waar Knoops tijdens de zitting nadrukkelijk naar verwees. De rechter oordeelde echter dat dat verwijt iets is wat pas tijdens de bodemprocedure behandeld moet worden, waarbij een eventuele schadevergoeding gevorderd kan worden.