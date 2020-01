Komt ex-coffeeshophouder Van Laarhoven voorlopig vrij voor medische zorg?

De aanklager verdenkt Van Laarhoven van belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van twintig miljoen euro. Hij zou zich daaraan schuldig hebben gemaakt in de tijd dat hij eigenaar was van coffeeshopketen The Grass Company in Noord-Brabant. Zes jaar geleden kreeg Van Laarhoven in Thailand een celstraf van 75 jaar opgelegd. De 59-jarige Tilburger werd daar vervolgd op aanwijzing van de Nederlandse aanklagers. Dat bleek een onvoorzichtige handeling, oordeelde de Nationale Ombudsman.

Na vele inspanningen van Nederland mocht Van Laarhoven vorige week Thailand verlaten. Justitie in Brabant ziet daardoor ruimte hem ‘binnenkort’ als verdachte te horen in de strafzaak. Bovendien dient hij nog een deel van de straf die in Thailand open staat uit te zitten. De advocaten van Van Laarhoven stelden vorige week tijdens de zitting dat hij zeventien verschillende aandoeningen heeft en daarom medische verzorging buiten de gevangenis nodig heeft. De Staat verwees naar een arts in de gevangenis van Vught die dat weersprak.

