Saamhorigheid centraal op festival Feest en protest hand in hand op Zwarte Cross: ’Als boeren noodkreet uiten, heb ik begrip’

Door Fabian Melchers

Lichtenvoorde - Terwijl boeren landelijk protest voeren tegen het stikstofbeleid, stroomt vanaf donderdag het Zwarte Cross-terrein vol met tienduizenden festivalgangers. Wordt het één groot feest in de Achterhoek, of kunnen we ook demonstraties verwachten? De organisatie, die inmiddels heeft aangegeven in gesprek te zijn met activisten, staat in dit jubileumjaar voor verschillende uitdagingen.