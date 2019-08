Geen tuchtklacht advocaten Ficq en Franken

Deken Evert-Jan Henrichs van de Amsterdamse Orde van Advocaten ziet af van een tuchtklacht na een maanden durend onderzoek naar twee kwesties: Een vermeende bedreiging van Ficq aan het adres van Willem Holleeder, en het misbruik door advocaat Franken van de advocatentelefoon die uitsluitend bedoeld is voor vertrouwelijke gesprekken met cliënten.

’Bedreiging’

Ficq deelde Franken en zijn kantoorgenoot Chrisje Zuur in maart 2011 mee dat Willem Holleeder zou worden opgeroepen als getuige in de strafzaak van Ficq’s cliënt, Dino Soerel. Zowel Franken als Zuur vatten dat gesprek op als een bedreiging aan het adres van Holleeder, of op z’n minst een poging om ontoelaatbare druk uit te oefenen.

Hoe dat gesprek precies is verlopen valt volgens de deken acht jaar na dato niet meer vast te stellen. Wel zegt hij dat het ,,niet onwaarschijnlijk” is dat de manier waarop Ficq het gesprek voerde heeft bijgedragen aan het gevoel van Franken en Zuur dat hier sprake was van een dreigement. Er speelden volgens de deken echter ook andere omstandigheden mee die Ficq niet kende. Ficq kreeg van de deken wel de boodschap extra zorgvuldigheid in acht te nemen in gesprekken over wat er van getuigen wordt verwacht.

’Nood breekt wet’

Dat Franken in strijd met de regels na de vermeende bedreiging misdaadverslaggever Peter R. de Vries via de advocatentelefoon liet praten met Willem Holleeder, heeft Franken toegegeven. ,,Nood breekt wet”, vond hij. Dat is tuchtrechtelijk verwijtbaar, vindt deken Henrichs. Hij sluit echter niet uit dat de toenmalig deken desgevraagd toestemming zou hebben gegeven. Omdat het voorval zich acht jaar geleden voordeed en Franken niet in herhaling is gevallen, ziet Henrichs af van maatregelen.