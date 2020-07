Zij vluchten voor topdrukte thuis: ’Griekenland veiliger dan Nederland’

Marjolein en Dennis Wedding met kinderen Jan en Roos pakten de auto en reden zuidwaards. „Het bevalt ons uitstekend, zelfs al zijn we geen kampeerders.” Ⓒ Eigen foto

SCHIPHOL - Wat voor de een reden is om in Nederland te blijven, is voor de ander juist reden om weg te gaan. Grote aantallen Nederlanders zoeken de ruimte en rust in Zuid-Europa, waar de meeste campings, vakantieparken en appartementen minder vol zitten. Volgens ANVR-reisbureaus en lokale aanbieders kunnen bovendien de kortingen oplopen tot 50%, afhankelijk van de bezetting en de streek.