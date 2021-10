Mooie vrouwen aloud wapen in nieuwe Koude Oorlog

Premium Stan Huygens Journaal

Pienter Italiaans ontwerp in expo DAF-museum

„DAF, dan bende van oe vrije dagen af”, spotten de Eindhovenaren vroeger. Vaak werkten ze zelf in Van Doorne’s Automobiel Fabrieken. In de alleroudste loopt nu een expositie over de Italiaanse ontwerper van de DAF-personenauto’s Giovanni Michelotti.