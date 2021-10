Man vindt verloren gewaande trouwring terug op het strand

Het bijzonder verhaal wordt opgetekend door de BBC. Een maand geleden ging Daryll met vrienden zwemmen in de zee rondom het eiland Lewis. Na het zwemmen merkte de man dat hij zijn trouwring was verloren. „Ik was ontdaan. We hadden de ringen zelf gemaakt”, vertelt Daryll aan de BBC.

Verschillende zoekacties van de man uit Edinburgh leverden niets op. Daarom schakelde hij de hulp in van de eilandbewoners. Een oproep op social media kwam terecht bij Stephen MacLeod, een bewoner van het eiland Lewis. MacLeod ging samen met wat vrienden zoeken naar de ring op het strand. Met resultaat: na een paar uur zoeken begon de metaaldetector van Stephen te piepen, en kon hij de ring wonder boven wonder opgraven.

De ring zit ondertussen weer om de vinger van Daryll, die aan de BBC vertelde „erg opgelucht” te zijn.