Brute liquidatie laatste hoofdstuk in bloedige verkiezingscampagne Ecuador

Quito - Na de moord op een presidentskandidaat is in Ecuador de noodtoestand uitgeroepen. De zeven overgebleven kandidaten hebben hun campagnes opgeschort. De omgebrachte kandidaat had zich duidelijk uitgesproken tegen banden tussen de overheid en de georganiseerde misdaad in het Zuid-Amerikaanse land. Ecuador wordt de laatste jaren geteisterd door dodelijk drugsgeweld.

Politie in Quito na de aanslag op het leven van presidentskandidaat Fernando Villavicencio, ruim een week voor de verkiezingen in Ecuador. Ⓒ ANP / AFP