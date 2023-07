Orka’s vallen boten aan in aanloop naar zeilwedstrijd Mallorca

Vorige week vrijdag kwam de boot ’Tiro’ uit Portugal in aanraking met twee orka’s voor de kust van de Zuid-Spaanse gemeente Barbate, aan de Straat van Gibraltar. Dat heeft een schipper van de boot verteld aan het maritieme vaktijdschrift ’Gaceta Náutica’. Het roer van de boot raakte beschadigd en wordt momenteel gerepareerd in Valencia.

Net als bij de eerste twee incidenten werd de boot aangevallen toen die op weg was naar het eiland Mallorca, om er deel te nemen aan de bekende zeilwedstrijd Copa del Rey. De regatta is erg populair bij de koninklijke familie in Spanje. De 55-jarige koning Felipe VI neemt jaarlijks deel aan de wedstrijd met zijn boot.

Zeezoogdieren

Al enkele maanden zijn er meldingen over aanvallen van orka’s voor de kusten van Spanje en Portugal. Volgens de organisatie GT Orca Atlántica (GTOA), die zich inzet voor het beheer en behoud van orka’s rond het Iberisch Schierieland, bevinden de zeezoogdieren zich dit jaar vooral in de Straat van Gibraltar. Daar vond op 11 juli dan ook een eerste ’aanval’ plaats door een orka op een zeilboot die zal deelnemen aan de regatta. Na de boot ’Corsario’, raakte negen dagen later ook de zeilboot ’Kapote III’ op een zelfde manier beschadigd.

Onderzoekers wijzen erop niet van ’aanvallen’ te spreken, maar wel van ’interacties’, gezien de aard van de incidenten niet bekend is. Sommige onderzoekers zijn van mening dat de dieren gewoon willen spelen met de boten. Alfredo López, bioloog bij GTOA, vermoedt dat het een reactie kan zijn van de orka’s door een negatieve ervaring met een boot. Of mogelijk hebben dieren, die erom bekend staan heel intelligent te zijn, „iets nieuws” ontdekt, klinkt het.