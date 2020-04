Dronken coronahufter gaat tekeer tegen hulpverleners

De veertiger uit de gemeente Groningen ’verzette zich hevig’ toen hulpdiensten hem bevrijden uit zijn auto. Hij was met zijn voertuig gecrasht in een greppel langs de weg. De verdachte begon onder meer te spugen en riep dat hij corona had. „Hierop hebben ze hem een spuugmasker omgedaan. De man is aangehouden vanwege gevaar en hinder op de weg, rijden onder invloed, bedreiging en poging tot zware mishandeling”, aldus de politie.

De man zit in hechtenis.