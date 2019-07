Honden Diemerbos vermoedelijk ziek door virus

DIEMEN - De honden die in het Diemerbos in Diemen ziek zijn geworden hebben vermoedelijk een virus opgelopen. Tijdens het onderzoek van de politie zijn in ieder geval geen aanwijzingen gevonden dat de honden opzettelijk zijn vergiftigd. Ook is het water in het Diemerbos niet de bron van besmetting. De politie meldt dat verder onderzoek moet uitwijzen welk virus het precies is.