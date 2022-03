EU tovert ruim 10 miljard uit potjes voor vluchtelingenhulp

In slechts een paar weken tijd heeft het landenblok al zo’n 3,5 miljoen oorlogsvluchtelingen verwelkomd Voor het eerst is een speciaal noodmechanisme in werking getreden: Oekraïners krijgen in alle EU-landen direct recht op huisvesting, onderwijs, medische zorg en uitkeringen.

De gastvrijheid is niet alleen een enorme logistieke operatie, het gaat ook gepaard met een torenhoge rekening. Om lidstaten, met name buurlanden van Oekraïne, te steunen sprokkelt Brussel uit allerlei potjes miljarden bijeen. Grote opvanglanden als Polen, Slowakije en Hongarije kunnen direct rekenen op een voorschot. In theorie kan ook Nederland een beroep doen op, zij het beperktere, financiële steun.

Trauma

De Europese Commissie, zo maakte het dagelijks EU-bestuur woensdag duidelijk, geeft extra prioriteit aan kinderen. Brussel wil speciale aandacht schenken aan hulp voor getraumatiseerde jonge Oekraïners en wezen. Verder komt er meer samenwerking om te zorgen dat de jongste oorlogsvluchtelingen snel naar school kunnen. Concreet komt de hulp neer op het beschikbaar stellen van lesmateriaal in de Oekraïense taal en de inzet van gevluchte Oekraïense leraren.

Verder richt Brussel een ’solidariteitsplatform’ op om Oekraïners op weg te helpen naar lidstaten met voldoende opvangplekken. Ook worden oorlogsvluchtelingen geholpen die zich willen vestigen bij de Oekraïense vrienden of familie in bijvoorbeeld Canada en het Verenigd Koninkrijk. Van een verdeelsleutel over lidstaten is geen sprake. Uitgerekend Polen en Hongarije bevinden zich al jarenlang in de groep met lidstaten die zich verzetten tegen een gezamenlijk Europees migratiebeleid.