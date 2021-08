Premier bebloed afgevoerd bij fel protest tegen verplichte vaccins

Op beelden op sociale media is te zien dat de premier bebloed in het ziekenhuis is opgenomen. Er zijn al enkele weken felle protesten gaande tegen de regering van de eilandengroep. Er ligt een voorstel tot verplichte vaccinatie van zorgpersoneel op de plank.

Gonsalves liep buiten in de hoofdstad Kingstown het parlement uit richting zijn dienstauto toen hij op zijn hoofd geraakt werd met een onbekend object. Hij is hevig bloedend weggevoerd en heeft de nacht in een ziekenhuis doorgebracht. Demonstranten wilden uit onvrede de ingang van het parlement blokkeren. Gonsalves is bezig met zijn vijfde termijn als hoogste politieke baas.

Op de in totaal ruim dertig eilanden van Saint Vincent en de Grenadines zijn tot nog toe zo’n drieduizend positieve coronatesten vastgesteld. Van twaalf mensen is bekend dat ze aan het uit China overgewaaide virus zijn overleden. Een kleine tien procent van de bevolking op de eilanden is volledig gevaccineerd.