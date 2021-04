'Als Omtzigt slim is gaat hij alleen verder'

Telegraaf verslaggever Wierd Duk is verbijsterd over de laatste ontwikkelingen in ‘verkennersgate’, waarin door Rutte glashard lijkt te zijn gelogen ,,Zo kan ons staatsbestel niet functioneren”, aldus de Telegraaf-verslaggever in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’. Hij voorziet een nieuwe kans voor Pieter Omtzigt: “Als hij slim is gaat hij alleen verder. Drain the swamp.”