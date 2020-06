Armoede als onuitputtelijke inspiratiebron

„Ik kies altijd voor het kleine verhaal omdat dat zoveel meer zegt.” Ⓒ Rias Immink

Eindhoven - Zijn nieuwe boek, De zomer van 1945, volgt direct op de roman Quarantaine. Het oeuvre van schrijver Wim Daniëls tikt de 117 titels aan. Een boek dat over de komma gaat, eentje over de baarmoeder, een derde over de lagere school, een vierde over de groet houdoe… Volgende onderwerp! Gesprek met een veelzijdige veelschrijver.