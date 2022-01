Man die eigen dood in scène zet loopt tegen de lamp door coronabesmetting

Internationale politieorganisatie Interpol was al een tijdje naar de 34-jarige Rossi op zoek, omdat hij in de Amerikaanse staat Utah wordt gezocht in een verkrachtingszaak.

Rossi maakte in december 2019 bekend dat hij nog maar enkele weken te leven zou hebben omdat hij zou lijden aan een zeldzame vorm van kanker. In 2020 meldden verschillende nieuwssites dan ook dat Rossi, in Amerika actief in de lokale politiek, was overleden. Dat blijkt nu toch niet zo te zijn: Rossi heeft zijn dood in scène gezet en is naar Schotland vertrokken.

Corona

In december werd hij opgenomen in het Queen Elizabeth University Hospital in Glasgow. Rossi, die in Glasgow de naam Arthur Knight gebruikte, werd herkend door verplegend personeel op de intensive care, waar hij lag omdat hij corona had.

De Schotse politie heeft de man op 13 december al opgepakt, maar het nieuws is pas zaterdag 15 januari bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van de staat Utah zou Rossi niet gevonden zijn als hij geen medische zorg nodig had gehad.