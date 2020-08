EU-leiders erkennen verkiezingsuitslag Wit-Rusland niet

President Loekasjenko is volgens de Kiescommissie in Wit-Rusland herverkozen met 80 procent van de stemmen, maar met de uitslag is volgens velen gerommeld.

„We veroordelen het geweld en eisen een onafhankelijk onderzoek daarnaar”, aldus Michel. Straffeloosheid wordt volgens hem niet geaccepteerd. De leiders pleiten verder voor een „inclusieve nationale dialoog in Wit-Rusland. „Alle landen zouden zo’n proces moeten steunen”, zei Michel in een verwijzing naar Rusland. Volgens hem is de situatie „in de eerste plaats een nationale crisis.” Het gaat volgens de EU om het recht van de Wit-Russen om hun eigen leider te kiezen en hun toekomst zelf te bepalen.

Dode

Bij de protesten tegen Loekasjenko is opnieuw een dode gevallen. Het gaat om een 43-jarige betoger, die volgens zijn familie is neergeschoten door veiligheidstroepen. De autoriteiten bevestigen dat de man is overleden in een militair ziekenhuis.

De demonstrant raakte ernstig gewond bij protesten in de stad Brest, bij de grens met Polen. De politie schoot daar met scherp. De autoriteiten zeggen dat eerst waarschuwingsschoten zijn gelost. Agenten zouden zich daarna genoodzaakt hebben gezien te schieten op „agressieve” demonstranten.

Nabestaanden van de omgekomen betoger spreken tegen dat hij zich agressief gedroeg. De veertiger is voor zover bekend de derde demonstrant die is omgekomen sinds het begin van de massale protesten tegen president Loekasjenko, die volgens boze burgers verkiezingsfraude heeft gepleegd om aan de macht te kunnen blijven.