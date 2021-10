Horrorouders opgepakt: vader verdacht van doden zoontje (8)

De 8-jarige Kendrick Lee zou door meerdere vuistslagen en schoppen van zijn vader om het leven zijn gekomen. De kinderen zouden ook getuige zijn geweest van de afranseling. Volgens The Daily Mail lag het ontbindende lichaam meer dan een jaar in huis, naast een van de slaapkamers van de kinderen. De kakkerlakken liepen eroverheen. Zijn lichaam was gewikkeld in een deken. De moeder van de jongens heeft verklaard dat ze het lijk heeft gezien, maar van haar vriend niet naar de politie mocht stappen.

Moeder Gloria Williams (35), vastgelegd in Harris County, Texas. Ⓒ AP

Het was de 15-jarige zoon die dit weekend uiteindelijk de politie belde. Agenten ontdekten dat de kinderen in erbarmelijke omstandigheden leefden, zonder fatsoenlijke meubels of beddengoed. De ouders, Gloria Williams (35) en Brian Coulter (31) zijn dinsdag beiden in een bibliotheek gearresteerd waar ze artikelen over hun zaak aan het lezen waren.

De kinderen hebben verklaard dat ze werden mishandeld. Medisch onderzoek in het ziekenhuis heeft dat bevestigd. De vader wordt inmiddels officieel verdacht van moord op zijn kind, november vorig jaar rond Thanksgiving. Hij wordt psychologisch onderzocht en verscheen daarom nog niet in de rechtbank.

De drie kinderen bleken ondervoed en gewond. De jongens waren achtergelaten door hun ouders. Tijdens hun ondervraging gaven ze aan honger te hebben en vroegen ze om donuts bij de politie. „Ze zorgden voor elkaar. De oudste nam de zorg voor zijn twee jongere broers op zich”, meldde sheriff Ed Gonzalez.