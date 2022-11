China en Rusland houden samen luchtmachtoefening

MOSKOU - China en Rusland hebben samen luchtmachtoefeningen gehouden in het Verre Oosten. Het is volgens het Russische defensieministerie bij deze manoeuvres voor het eerst dat Chinese gevechtstoestellen in Rusland landden en Russische in China. Toestellen van beide landen gingen acht uur lang patrouilleren boven de Japanse en de Oost-Chinese Zee.