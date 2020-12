EU laat Polen en Hongaren tanden zien

Polen en Hongarije blokkeren de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het daar aan gekoppelde coronaherstelfonds (1800 miljard euro opgeteld) uit onvrede over de rechtsstaattoets die de andere landen, gesteund door het Europees Parlement, willen invoeren. Wordt de kwestie niet opgelost dan geldt voor volgend jaar slechts een beperkte noodbegroting en kan er door het herstelfonds in principe een kruis, wat een lelijke streep door de rekening is voor met name Zuid-Europa.

Richtsnoeren

Duitsland heeft met Polen en Hongarije afgesproken dat de Europese Commissie ‘richtsnoeren’ moet ontwikkelen hoe zij het rechtsstaatmechanisme denkt toe te passen. Dit moet in samenspraak met de lidstaten gebeuren, zo staat in voorlopige conclusies van de EU-top die de leiders donderdag bespreken.

In de praktijk zal het betekenen dat de twee dwarsliggers tijd krijgen om zand in de motor te strooien. Wat een nog veel belangrijker punt lijkt is de betrokkenheid van het Europees Hof van Justitie. De Commissie, als hoeder van de verdragen, belooft zolang er procedures lopen bij het Hof in Luxemburg geen zaak te starten tegen een verdacht land. Hongarije en Polen stellen namelijk dat het rechtsstaatmechanisme in tegenspraak is met het Europees Verdrag.

Ieder land heeft het recht om een zaak bij het Europees Hof aan te spannen als het het niet eens is met een besluit uit Brussel. Maar wat hier nieuw is is de belofte van de Commissie om niet in actie te komen en opschorting of terugvordering van EU-gelden te eisen zolang er procedures lopen over het rechtsstaatmechanisme zelf.

Het zal dus jaren duren voordat een land waar de regels van de rechtsstaat worden geschonden effectief kan worden aangepakt. Toch wijzen bronnen in Brussel op de keerzijde van de medaille. Het was sowieso niet te verwachten dat Polen en Hongarije meteen zouden worden aangepakt, daarvoor is eerst dossieropbouw nodig en de nieuwe regels gelden alleen voor geld uit de nieuwe begroting, niet voor oud geld dat nog op de plank ligt. Tijdens de procedures voor het Hof belet niets de Commissie vast aan een zaak te werken die zodra er groen licht is uit Luxemburg kan worden geopenbaard.

Voor onder andere Nederland, de Scandinavische landen en het Europees Parlement ligt een verwatering zeer gevoelig. Premier Rutte herhaalde dinsdagavond in de Tweede Kamer dat het eerder bereikte compromis voor hem echt de ondergrens was.

Of Nederland kan instemmen was woensdagavond nog niet duidelijk. De EU-ambassadeurs werden aan het einde van de middag alleen inhoudelijk bijgepraat door het Duitse voorzitterschap, een discussie was niet voorzien. Alle details moesten in de late uurtjes tot in detail door Den Haag bestudeerd worden zodat premier Rutte donderdag tot de tanden bewapend kon gaan onderhandelen.