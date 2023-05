Pensioencoalitie pleit voor uitstel nieuw stelsel: overgangsdatum grootste graat in de keel

De partijen zijn nodig om de pensioenwet aan een meerderheid te helpen in de senaat. Daar heeft de coalitie van VVD, D66, CDA en CU namelijk minder dan de helft van de zetels. Daarom werd jaren geleden al de steun gezocht van PvdA en GL, maar ook de SGP. In de Tweede Kamer stemde daardoor een twee derde meerderheid voor de pensioenwet van minister Carola Schouten (Pensioenen).

Het lijkt erop dat zij in de senaat nog wat toezeggingen moet doen om die steun te behouden, al blijven de genoemde partijen positief staan tegen over het nieuwe pensioenstelsel.

Overgangsdatum

De grootste graat in de keel van meerdere partijen is de overgangsdatum. Als de Eerste Kamer volgende week instemt met de pensioenwet, gaat die vanaf juli in. Pensioenfondsen moeten dan uiterlijk 1 januari 2027 de overstap naar het nieuwe stelsel hebben gemaakt. PvdA en GL vrezen dat de schoen daar gaat wringen en dat fondsen te weinig tijd hebben. Zij denken aan één of twee jaar extra voor de overgang.

Coalitiepartij CDA gaat nog een stap verder. Senator Ria Oomen vraagt Schouten om fondsen zelfs tot 2030 te geven om de overstap te maken. Het CDA stond sowieso in de schijnwerpers tijdens het debat, nadat het wetenschappelijk bureau van de partij zaterdag in De Telegraaf een steen in de pensioenvijver wierp. De CDA-denktank riep de senaat, en vooral de eigen fractie, op om tegen de pensioenwet te stemmen. Die oproep was een grote verrassing voor Oomen, die desalniettemin zei een ’positieve grondhouding’ te houden.

Positief

Ook PvdA en GL laten, ondanks hun verzoek om extra overgangstijd, in het debat blijken nog positief tegenover de pensioenwet te staan. GL-senator Roel van Gurp verwerpt de kritiek elders uit de oppositie dat de pensioenwet nog snel wordt afgeraffeld door de Eerste Kamer, vlak voordat de nieuwe senaat wordt geïnstalleerd. „Het is mijn stellige overtuiging dat er niets doorheen wordt gejast. Ik heb moeite met dat frame.”