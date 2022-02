Hoogwater houdt Limburgs heuvelland niet langer in de greep

De snelle stijging van de waterstanden was het gevolg van de hevige regenval zondag, niet alleen in Limburg, maar ook in de Belgische grensregio. De Geul trad als gevolg daarvan op meerdere plaatsen buiten haar oevers, met name op speciaal daarvoor ingerichte overloopgebieden. Maar ook liepen tuinen onder water, evenals kelders, wegen en parkeerterreinen, met name in de gemeenten Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Meerssen.

Het water liep zondagavond van hoger gelegen akkers, velden en wegen snel naar de dalen, waar op de laagste punten problemen dreigden te ontstaan. Dat gebeurde met name in Epen en Mechelen, waar de brandweer zandzakken opstapelde om onderlopen van woningen te voorkomen. Veel mensen in het heuvelland waren bezorgd, omdat bij hen de watersnoodramp van vorige zomer nog vers in het geheugen gegrift staat.

’Niet te vergelijken met juli’

„De kans op overstroming was ook nu aanwezig, maar toch was deze situatie niet te vergelijken met die van juli”, aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. „In juli betrof het, naast de Gulp en Geul, een veel groter gebied waar overstromingen voorkwamen. Bovendien steeg het waterpeil destijds veel sneller en was de totale waterafvoer ook veel hoger.”

Dijkgraaf Patrick van der Broeck zei eerder maandag al dat de hoogwatergolf in het heuvelland reuze meeviel in vergelijking met die van afgelopen zomer. „We begrijpen verduveld goed dat mensen nog de schrik in de benen hebben van vorig jaar. Daarom hebben we snel opgeschaald, en waren we alerter”, aldus de dijkgraaf.

De Roer heeft rond de middag zijn hoogste punt bereikt met 100 kuub per seconde bij het grensdorpje Vlodrop. De hoogwatergolf was stukken minder dan die van de afgelopen zomer.