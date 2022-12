Koning in kersttoespraak: ’We zijn tot meer in staat dan we denken’

Geldzorgen, klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. De koning speelt in zijn toespraak dit jaar in op de ’heftige tijd’. Hij zegt de zorgen te begrijpen: „Ik snap de onzekerheid die op veel plekken voelbaar is. De stress en ook de boosheid. Het kan dan even opluchten om stoom af te blazen. Maar we moeten niet blijven steken in het zoeken naar zondebokken en in cynische kritiek of onverschilligheid.”

Hij riep de Nederlanders op om naar elkaar te blijven luisteren: „Gun elkaar ten minste het voordeel van de twijfel. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!” Mensen kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan het Oekraïense volk, „dat nu al tien maanden standhoudt tegen het brute geweld van Rusland, met ongelofelijke moed en eensgezindheid. De belofte van het kerstfeest - de hoop op vrede - leeft in alle Oekraïense harten én in die van ons.”

’Drastische keuzes’

Ook de noodzaak van „drastische keuzes” die klimaatverandering met zich meebrengt wordt door de koning benadrukt. „We voelen op onze klompen aan dat we moeilijke beslissingen niet meer vooruit kunnen schuiven. Lapmiddelen en noodverbanden helpen niet meer, het moet anders.”

De kersttoespraak werd donderdag opgenomen in de DNA Salon in het woonpaleis van het koninklijk gezin, Huis ten Bosch in Den Haag. Vorig jaar keken zo’n 1,6 miljoen mensen naar de koning, een jaar eerder waren dat er 2,2 miljoen. De toespraak, die wordt gezien als een persoonlijke boodschap van de vorst, was te zien op NPO1, RTL4 en SBS6.

Slavernijverleden

Ook haakt hij aan op de excuses die premier Mark Rutte afgelopen maandag namens de regering aanbood voor het slavernijverleden. „Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.”

„Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik met mensen van alle leeftijden over dit onderwerp gesproken, onder wie nazaten van mensen die een aantal generaties terug leefden in slavernij. In het komende herdenkingsjaar zal dit onze aandacht houden. Wij blijven betrokken”, aldus de koning.

Vorig jaar

Vorig jaar haalde koning Willem-Alexander in zijn toespraak onder meer de coronapandemie aan. Zo zei hij dat de kerst dat jaar „noodgedwongen zoveel soberder en stiller is dan wij allemaal hoopten.” Ook herinnerde hij zich een bezoek aan een ziekenhuis, waar hij sprak met een verpleegkundige over de impact van de pandemie. „Een krachtsinspanning tot op de dag van vandaag van al die fantastische artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers die maar doorgaan en doorgaan voor onze gezondheid.”

De koning haalde ook andere ontmoetingen aan die hij het afgelopen jaar heeft gehad met „uiteenlopende” mensen. „Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal. Wij mensen zijn immers heel verschillend. We kijken op heel verschillende manieren tegen het leven aan”, zo zei hij. „We zijn vrij om te denken en geloven wat we willen. Vrij om ons eigen wereldbeeld te vormen en onder woorden te brengen. Gelukkig maar!”