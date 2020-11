Eerbetoon voor topzwemster Enith Brigitha: ’Meer kleur in standbeelden’

Enith Brigitha en Mo Hersie, die niets liever wil dan een standbeeld plaatsen van Enith in Almere Ⓒ Aldo Alessie

ALMERE - De twee bronzen olympische zwemplakken Enith Brigitha in 1976 behaalde, moesten eigenlijk goud zijn: „Mijn DDR-tegenstanders wonnen slechts door doping.” Door het bedrog ontbreekt de topzwemster in de galerij van gouden Oranje-sporters. Dat steekt haar nog altijd. Nu is een troostprijs in de maak: er zijn plannen voor een standbeeld.