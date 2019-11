Voor demonstreren is in heel veel landen veel lef nodig

Bij de laatste demonstratie waarbij ik – als correspondent – meeliep, werd vanaf de daken op ons geschoten. Laten we het diplomatiek zeggen: de autoriteiten in Gaza hebben het niet zo op een democratisch recht. Een paar jaar eerder was het in Belgrado ook al rennen. Nu voor de knuppels van de politie in Belgrado, die je echt niet spaarde als je met een perskaart zwaaide, zelfs al was die uitgegeven in naam van de leider die ze verdedigden: Slobodan Milosevic, de slager van de Balkan.