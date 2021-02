Coronapatiënten mogelijk gedwongen in isolatie

Dat blijkt uit een besluit van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat is gepubliceerd in de Staatscourant. „Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (vermoedelijk) besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie”, staat in het besluit.

Dat aangewezen ziekenhuis staat in Groningen, blijkt uit de toelichting. „Na overleg met het Universitair Medisch Centrum Groningen is dat ziekenhuis bereid om enkele patiënten op te nemen die, in overeenstemming met advies van de GGD en het RIVM, niet thuis in isolatie kunnen blijven.”

De voorzitter van een veiligheidsregio kan besluiten dat gedwongen isolatie nodig is. Nederland heeft 25 veiligheidsregio. De voorzitter is vaak de burgemeester van een van de grotere steden in zo’n regio.