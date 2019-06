’Geef asielzoekers les over Holocaust’

Morgen dient raadslid Tim Versnel een motie in om ervoor te zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan ’de straatcultuur waarin het stoer is om Joden te intimideren’. Versnel maakt zich zorgen om het toenemende antisemitisme.

Zeker omdat de officiële cijfers van Radar, het onderzoeksbureau naar discriminatie, een afname weergeven, stelt het raadslid. Vorig jaar was er slechts één melding gedaan bij meldpunten en bij de politie was er ook een afname te zien. „Terwijl het in de praktijk juist toeneemt.”

Iets wat het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) herkent. Op landelijk niveau werd juist een stijging waargenomen van het aantal incidenten met antisemitisme.

„Er lijkt wel een soort gelatenheid op te treden, acceptatie van het feit”, verzucht Versnel. Vorige week liep hij de gehele week met een keppel rond op zijn hoofd om openlijk zijn steun te betuigen, mede nadat in Rotterdam voor de tweede maal in twee weken een pro-Israël-demonstratie onmogelijk was gemaakt door moslims.

Zo’n honderdvijftig tot tweehonderd omstanders zorgden voor een grimmige sfeer, stelde de politie. Vriendjes trommelden elkaar op om de manifestatie te verstoren, nadat deze uit de hand dreigde te lopen na de arrestatie van een moslima die een poster verscheurde. Hulptroepen van de politie waren nodig om te voorkomen dat de situatie volledig escaleerde.

„We hebben geen politiecapaciteit om te garanderen dat dit goed gaat”, stelt Versnel. „Daarom moeten we het probleem bij de bron aanpakken. Het gaat om jonge mannen die niet luisteren naar hun ouders, niet naar de moskee.”

Die groep groeit in de stad mede door de toename van het aantal asielzoekers uit het Midden-Oosten, is zijn overtuiging. „Jodenhaat komt via die manier binnen, maar na binnenkomst moet je de Jodenhaat gelijk aanpakken.”

Daarom pleit hij voor een aanpassing van het beleid. Wie in het azc in Beverwaard zit krijgt voortaan als het aan hem ligt een cursus Holocaust. Pas als iemand het begrijpt dan kan die door in het traject richting een verblijfsvergunning. „Ook bij het integratieproces moeten we dit anders doen.” De situatie is momenteel nijpend in de Maasstad, meent Versnel.

„Ik heb begrepen dat de Holocaust amper besproken kan worden op sommige scholen, gastsprekers zijn soms niet eens welkom.”

Naast de verplichte lessen in het azc pleit hij ook een gemeentelijke inzet via moderne kanalen. „Rotterdam moet influencers via sociale media inzetten die duidelijk moeten maken dat antisemitisme echt niet kan.”