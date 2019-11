Broers (25 en 38) verdacht van zeven moordpogingen, staan voor rechter

Volg de zaak hieronder vanaf 10.00 uur via de tweets van Mark Mensink.

De jongste broer, Maurits R. (25) wordt vijf pogingen tot moord ten laste gelegd.

In mei 2017 heeft hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) op een parkeerplaats in Gronau, vlak over de grens bij Enschede, zes kogels op een man afgevuurd. Het slachtoffer kwam er met schotwonden van af.

In september 2017 zou hij met een automatisch vuurwapen tientallen schoten hebben gelost op drie woningen in Enschede en Almelo en een shishalounge. De kogels vlogen door de ruiten van de beneden- en bovenverdiepingen. In de shishalounge waren geen mensen aanwezig, in de woningen wel. Er vielen geen gewonden.

De oudere broer, Johan W. (38), uit Oldebroek, wordt verdacht van twee pogingen tot moord, in januari en februari 2017 in Enschede. Hij zou een man met benzine hebben overgoten en in brand hebben gestoken; de man, een kapper, overleefde het mede dankzij de hulp van klanten die hem te hulp schoten. Hier zou een vergissing in het spel zijn geweest.

Kalasjnikov

Ook zou W. van plan zijn geweest twee mannen in een café in Enschede met een kalasjnikov overhoop te schieten, maar toen hij in het café aankwam waren de twee mannen op wie hij het gemunt had, vertrokken. Een van de beoogde slachtoffers zou destijds een kopstuk zijn geweest van de inmiddels verboden motorclub Satudarah.

Het OM vermoedt dat de broers in samenspraak hebben gehandeld en dat de jongere broer werd aangestuurd door de oudere. De twee willen hier tot nu toe niets over loslaten. Het OM heeft eerder laten weten dat het de crimineel Simo D., die momenteel vastzit in Duitsland, ervan verdenkt de opdrachtgever te zijn geweest voor de moordpogingen.

’Godfather’

Simo D., ook wel de 'godfather van de Twentse onderwereld' genoemd, is eerder onder meer veroordeeld wegens drugshandel, leidinggeven aan een criminele organisatie en een schietpartij in Enschede. Hij is ook in verband gebracht met de zogenaamde ’tattoookillers’. Vanuit zijn cel zou hij onder meer via het dark web nog steeds allerlei opdrachten geven. Zodra hij in Duitsland zijn straf heeft uitgezeten, moet hij in Nederland voorkomen.

Maurits R. is in april van dit jaar ook al veroordeeld tot 16 jaar cel wegens twee andere pogingen tot moord. Het ging om twee brandstichtingen in juni en november 2017 in Almelo. Ook bij deze brandstichtingen zou de bovengenoemde Simo O. de opdrachtgever zijn geweest.