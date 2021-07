Ziekenhuizen scherpen coronamaatregelen aan

Ze beperken bezoek voor patiënten, stellen mondkapjes weer verplicht en vragen patiënten als het kan zonder begeleiding te komen, zo schrijft Trouw.

In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanaf maandag geen begeleiders meer welkom en mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen, behalve als een patiënt mogelijk komt te overlijden. In dat geval zijn twee bezoekers welkom. "We doen dit om u, uw naasten en onze patiënten te beschermen. Hoe minder mensen het Radboudumc bezoeken, hoe kleiner de kans dat patiënten en bezoekers het virus aan elkaar doorgeven", legt het academische ziekenhuis uit. Ook mondkapjes moeten weer op.

Onder meer het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) in Den Haag, het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond namen dit weekend soortgelijke maatregelen.

De ziekenhuizen voelen zich genoodzaakt strengere maatregelen in te voeren, nu aan het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt.