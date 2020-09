4,5 jaar cel voor vader die op camping zijn zoon mishandelde

Het gerechtshof in Arnhem acht bewezen dat de jongen in de eerste zes maanden van 2017 werd vastgebonden met tiewraps en dat hij werd geschopt. Ze sloten hem op in een kist in de voortent van hun caravan, waardoor hij in zijn eigen urine en ontlasting kwam te liggen. Ook leed hij aan ondervoeding doordat zijn ouders hem straften door hem geen avondeten te geven.

De man en zijn inmiddels ex-vrouw werden twee jaar geleden door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Het OM vond dit te laag en ging in hoger beroep. Justitie eiste bij het hof een gevangenisstraf van vijf jaar tegen de man.

Het hoger beroep tegen de moeder van de jongen wordt later behandeld, zodra ze in Duitsland een gevangenisstraf heeft uitgezeten vanwege de mishandeling van een andere zoon.