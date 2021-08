Waarom het lot van Afghaans personeel zo’n worsteling is voor Nederland

De Taliban hebben de afgelopen dagen in hoog tempo grote delen van Afghanistan ingenomen. Alle provinciehoofdsteden zijn inmiddels in handen van de Taliban en sinds zondagochtend rammelen ze ook aan de poort van Kabul. Het lijkt een kwestie van tijd voordat ook de hoofdstad in handen valt van de jihadistische beweging. Daarbij lopen Afghanen die voor westerse missies hebben gewerkt groot gevaar: zij worden door de Taliban als landverraders beschouwd.

,,We doen er nu alles aan om tolken, ambassade personeel en gezinnen in veiligheid te brengen. Gezien de situatie kunnen we daar nu niets over zeggen. Er wordt met man en macht aan gewerkt”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zondagochtend.

Asielprocedure

In 2019 werd een bijzondere asielprocedure ingesteld om alle tolken die voor Nederland hebben gewerkt naar Nederland te kunnen laten komen. Het kabinet gaf afgelopen week aan niet van plan te zijn om ook andere Afghaanse ex-medewerkers in die regeling op te nemen, uit angst voor een ’niet-beheersbare toename’ van het aantal asielaanvragen.

Onbegrijpelijk, vindt D66-Kamerlid Belhaj: „Ook die mensen lopen in Afghanistan het risico te worden vermoord.” Ze pleit ervoor om die mensen in eenzelfde soort regeling op te nemen als de tolken en ze snel naar Nederland te halen. Zij vindt daarbij CU en de linkse oppositie aan haar zijde, maar spreekt de hoop uit dat ook VVD en CDA erin meegaan voor een Kamermeerderheid die daarin een doorbraak moet forceren.

’Morele verplichting’

Die kans is klein. Kamerlid Boswijk (CDA) is ’niet principieel tegen’ ruimhartiger asielbeleid, maar ziet veel praktische bezwaren. „,We hebben een morele verplichting om ruimhartig te zijn naar de mensen die voor ons hebben gewerkt. Als we kunnen vaststellen dat dat zo is geweest, dan moeten we die drempel ook verlagen. Mensen naar Nederland halen, en dan hier de formaliteiten af te handelen. Maar Afghanistan is geen Nederland. De wereld is wat diffuser.”

„Uit verklaringen van veteranen komt bijvoorbeeld unaniem dat er goede beveiligers zijn, maar ook beveiligers die overdag bij ons aan de poort stonden, en ’s avonds aan de Taliban doorgaven wie erin en eruit is gereden”, zegt Boswijk. „Afghanen zijn pragmatische mensen, ze hebben er altijd rekening mee gehouden dat onze aanwezigheid tijdelijk was. Er zijn er veel die met beide kanten contact hebben gehouden.”

’Banden met Taliban’

VVD-Kamerlid Van Wijngaarden vindt dat de prioriteit nu bij het halen van de tolken ligt, en stelt dat de andere gevallen per geval moeten worden beoordeeld, ook vanwege het mogelijke veiligheidsrisico dat zij in Nederland met zich meebrengen. „Wie vanwege werkzaamheden voor de Krijgsmacht gevaar loopt en géén veiligheidsrisico vormt voor Nederland wegens banden met de Taliban krijgt nu al hulp vanuit Defensie”, zegt de VVD’er. „Of iemand voor die hulp in aanmerking komt, moet niet de Kamer, maar de minister van geval tot geval beoordelen.”

Maar wat de voorwaarden voor die individuele gevallen precies behelzen, zoals hoe lang iemand ons moet hebben ondersteund en in welke functie, blijft ook na navraag bij de verschillende ministeries onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verwijst naar Defensie, dat er niks over kwijt wil en op haar beurt weer wijst naar Justitie en Veiligheid.

Een woordvoerder van Broekers-Knol wil slechts kwijt bij het eerdere kabinetsstandpunt te blijven: geen verruiming van de criteria vanwege de vrees voor een stroom aan aanvragen.