BBC: online-netwerk martelde tegen betaling aapjes

Journalisten van de BBC hebben een jaar lang aan de zaak gewerkt en hebben zowel de producenten als honderden kopers achterhaald. De baby-makaken werden in Indonesië op gruwelijk wijze gemarteld en soms ook gedood. De twee voornaamste folteraars zijn in Indonesië gearresteerd en veroordeeld tot celstraffen van drie jaar en van acht maanden wegens dierenmishandeling.

Het netwerk is begonnen op YouTube, maar later verhuisd naar een versleutelde privégroep op Telegram. Wereldwijd zijn onderzoeken gestart naar zeker twintig mensen, onder wie twee hoofdverdachten in de VS die opdrachtgevers zouden zijn geweest van uiterst gruwelijke martelpraktijken. Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid riskeren ze zeven jaar cel en worden alle afnemers en opdrachtgevers achterhaald.