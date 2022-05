Hoger beroep: tbs-maatregel voor aanvaller Joods restaurant ingeperkt

De statushouder zorgde eind 2017 voor grote ophef door onder ’Allah Akbar’-gekrijs de ramen van de Joodse eetgelegenheid aan de Amstelveenseweg in te slaan. Twee jaar later ging hij opnieuw los en probeerde bovendien een Israëlische vlag van het restaurant in brand te steken. Ook randde hij in een Amsterdamse tram een vrouw aan door over haar billen te wrijven.

De rechter oordeelde vorig jaar dat de aanslag uit 2019 een terroristisch oogmerk had en legde de statushouder een gevangenisstraf op van een jaar en tbs met dwangverpleging. Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum waarschuwden al dat het recidive-risico bij A. hoog is, hij ’nauwelijks te sturen is’ en ’continu gevaarlijk wegloopgedrag vertoont’.

Tbs ingeperkt

Maar in hoger beroep wordt de tbs-behandeling toch ingeperkt. De aanranding vindt het hof niet zwaar genoeg voor tbs. De aanval op het restaurant was weliswaar een terreurdaad, maar omdat A. uitsluitend losging op de ramen van het restaurant en niet op mensen, is een tbs-behandeling van maximaal vier jaar volgens het hof voldoende.

De advocaat van A. waarschuwde vorig jaar al dat de tbs die zijn cliënt aanvankelijk kreeg opgelegd, zou uitdraaien op ’verkapt levenslang’. Een dreigende uitzetting zou verlof onmogelijk maken, waardoor de behandeling eindeloos kon worden opgerekt, vreesde strafpleiter Willem van Vliet, die blij is met de nieuwe uitspraak. „Het hof Amsterdam heeft met deze uitspraak een potentieel horrorscenario weggenomen.”

’Niet vrolijk’

Strafpleiter Herman Loonstein van restaurant HaCarmel wordt ’niet vrolijk’ van het nieuwe vonnis. Dat mensen geen gevaar liepen tijdens de tweede aanslag, vindt hij geen argument om de tbs-behandeling in te perken.

Loonstein wijst erop dat het restaurant ’toevallig’ leeg was. „Dat wordt nu in zijn voordeel uitgelegd”, aldus Loonstein, die onderstreept dat het ’allerminst vaststaat’ dat A. geen mensen wilde aanvallen. Hij hoopt dat het Openbaar Ministerie in cassatie gaat.