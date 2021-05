Van Gogh-rover werd maandenlang geobserveerd

Binnenland

Vijfde verdachte opgepakt in zaak dode man Oud Ade

De politie in Frankrijk heeft woensdag een 33-jarige man opgepakt die wordt verdacht van de betrokkenheid bij de dood van een 66-jarige man in Oud Ade. Het is de vijfde verdachte die wordt vastgezet, in maart werden al drie verdachten in Frankrijk en een in Nederland aangehouden.