Politie rukt uit voor ’grote kat’ in Kent, treft iets anders aan

De 85-jarige Juliet Simpson maakte twintig jaar geleden een levensgrote tijgersculptuur van kippengaas en hars. Eerst waren er plannen geweest om het dier te verkopen, maar uiteindelijk mocht hij blijven en kreeg het ’dier’ een mooie plek in het groen. Toen de politie afgelopen week de jacht op de ’kat’ had geopend duurde het dan ook niet lang voor Simpson daar ook over hoorde.

In gesprek met The Guardian vertelt Simpson dat ze werd gebeld door een buur om te vertellen dat de politie op zoek was naar de ’wilde kat’ in de buurt van haar woning: „Tien agenten! En toen ik naar boven keek zag ik de politiehelikopter,” vertelt de Engelse. Ze besloot naar de agenten te wandelen en vroeg hen of ze aan de tijger geïntroduceerd zouden willen worden.

Nooit eerder problemen gehad

In de afgelopen twintig jaar heeft de tijger nooit voor problemen gezorgd, verklaart Simpson: „Er zijn wel eens honden geweest die aansloegen als ze het zagen liggen, maar er was nooit sprake van ’echte angst’.”

Na een gesprekje van ongeveer twintig minuten met de agenten was de zaak afgedaan; de agenten zouden in gesprek gaan met de bezorgde melders om hen gerust te stellen.

Simpson: „Zo veel mensen hebben zo weinig verstand of kennis van hoe dieren zich in het wild gedragen. Iedere ontsnapte katachtige zou schuchter zijn, ze zouden niet gaan zonnebaden langs het wandelpad.”