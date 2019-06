Duitse tankstations in de hens bij klimaatbetoging

Twee tankstations in Mönchengladbach zijn zaterdag in brand gezet, vermoedelijk door klimaatactivisten. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

KEULEN - Twee tankstations van het Duitse energiebedrijf RWE in Mönchengladbach zijn zaterdag in brand gezet tijdens klimaatbetogingen in de regio. De politie gaat ervan uit dat het opzet is en denkt dat het te maken heeft met de protesten.