Aankoop De Vaandeldrager van Rembrandt is definitief na akkoord Eerste Kamer

De aankoop kan in beide Kamers op lauw enthousiasme rekenen. Verschillende partijen laken de timing van de aanschaf. Veel makers in de creatieve sector, vaak werkzaam als zzp’er, lijden onder de coronamaatregelen. Dat juist nu het kabinet 150 miljoen euro uittrekt voor een enkel werk, steekt bij partijen. Onder meer de linkse oppositiepartijen willen dat zij beter worden geholpen door het kabinet. Ook de VVD vindt een debat over de positie van zzp’ers in de cultuursector „heel goed en noodzakelijk”, maar het is geen voorwaarde voor steun voor de aanschaf.

Uslu begrijpt dat de koop „ongemakkelijk” voelt tijdens een pandemie. Maar dat een dergelijk werk nu op de markt komt, biedt een mogelijkheid die zich niet snel weer zal voordoen, aldus de staatssecretaris. Uslu, eerder werkzaam als kunsthistoricus, wijst op de „unieke stijl” van het werk, die volgens haar een opmaat is naar Rembrandts beroemdste werk De Nachtwacht. „Het is een kantelpunt in zijn carrière.”

’Nationale schat’

De familie Rothschild bood het doek te koop aan in 2018, maar eerst wilde de Franse regering aanspraak maken op het werk omdat het De Vaandeldrager beschouwde als „nationale schat.” Er ligt al een overeenkomst tussen het kabinet en de familie over de aankoop.

Het is niet voor het eerst dat de staat kunst koopt. In 1998 kocht het de Victory Boogie Woogie van schilder Piet Mondriaan voor 80 miljoen gulden. In 2015 kocht het Rijk samen met Frankrijk twee werken van Rembrandt: de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. Beide landen betaalden 80 miljoen euro. De doeken mogen alleen in het Louvre of het Rijksmuseum hangen.