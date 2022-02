’Drie Nederlanders omgekomen bij vliegtuigongeluk Peru’

De tragedie zou hebben plaatsgevonden nabij de zuidwestelijke stad Nazca. In totaal zouden er zeven doden bij het ongeluk zijn gevallen. Het toestel was een eenmotorige Cessna 207 van de maatschappij Aero Santos. In een verklaring van de autoriteiten, gepubliceerd op internet, is duidelijk gemaakt dat het vliegtuig net de luchthaven María Reiche had verlaten toen het in problemen kwam.

De piloot van het toestel, dat de beroemde Nazca-lijnen – tientallen figuren van dieren, honderden geometrische vormen en duizenden lijnen in het woestijnzand van de hoogvlakte van Peru – wilde oversteken, zou daar de macht over het stuur zijn verloren en zijn neergestort in de buurt van het vliegveld van Nazca, in de regio Ica.

In het voertuig zaten vijf toeristen, en een piloot en co-piloot. Drie toeristen zouden uit ons land afkomstig zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon vrijdagavond nog geen bevestiging van of toelichting op het drama geven. Een woordvoerder laat weten dat contact wordt gezocht met de ambassade in Peru.

Volgens informatie van de Nationale Politie van Peru (PNP) zouden de slachtoffers verbrand zijn aangetroffen op de plek waar de restanten van het toestel werden gevonden. Volgens lokale media is er een explosie in het vliegtuig geweest voor het in brand vloog. Brandweerlieden kwamen snel ter plaatse om het vuur te blussen.

De regionale politie zorgde er na aankomst voor dat de plek des onheils werd afgeschermd om zo ongestoord onderzoek te kunnen doen. Agenten ter plaatse gaven volgens die media aan dat het vliegtuig van Aero Santos zou zijn.

Cessna

In een verklaring van de luchtvaartautoriteiten is gemeld dat het ongeluk omstreeks 12.10 lokale tijd plaatsvond, zes uur vroeger dan in ons land, en dat het om een Cessna 207-modelvliegtuig zou gaan. Er wordt nog nader onderzoek gedaan.

Aero Santos heeft zelf ook een verklaring uitgegeven waarin het de crash van zijn toestel bevestigt. „Onmiddellijk na het ongeval zijn vertegenwoordigers van ons bedrijf naar het gebied gegaan. Momenteel werken we samen met de autoriteiten om de oorzaak van de crash te achterhalen”, zei een woordvoerder.

In eerste instantie werd er gerept van zes overledenen, later werd dat aantal bijgesteld. Naast drie Nederlanders zouden er ook twee Chilenen aan boord zijn geweest. De identiteit van de omgekomen personen zou nog niet zijn vrijgegeven.