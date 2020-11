Vlaamse politica weggestuurd na bloemlegging Nederlands SS-graf

De inmiddels van sociale media verwijderde foto. Ⓒ FACEBOOK

ROESELARE - De Vlaams Belang-politica Carrera Neefs is uit haar partij gezet nadat ze bloemen legde bij het graf van de Nederlandse SS’er Willem Heubel, schrijft de Belgische krant De Zondag. Heubel was de zwager van NSB-voorman Meinoud Rost van Tonningen. Zijn zus was Florrie Rost van Tonningen-Heubel, ook wel de Zwarte Weduwe genoemd.