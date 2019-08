Ramkraak voor één mountainbike: ’Dat is toch niet normaal’

Terwijl werknemers van een bouwbedrijf druk doende zijn de pui van fietsenwinkel Blade Bikes aan de Prinsenhoeven in Tilburg te vervangen, kijkt eigenaar Van Hest verbouwereerd om zich heen. „Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet zeggen. Langzaam komt een beetje binnen wat hier vannacht gebeurd is. Tot hier kwam die auto naar binnen gereden. Dat is toch niet normaal”, zegt hij, wijzend naar het bandenspoor dat nog zichtbaar is op de vloer.

Het is een uur of vier ’s ochtends als Van Hest slachtoffer wordt van een ordinaire ramkraak. Een onbekende ramt met een rode Renault tot tweemaal toe de pui van de zaak aan gort. Hij rijdt enkele meters door het pand, stapt uit en loopt linea recta naar een mountainbike die in de etalage staat. Terwijl het alarmsysteem afgaat en de zaak binnen dertig seconden met rook vult, is de dader dan al lang en breed weggefietst met zijn buit.

„Het beveiligingsbedrijf en mijn overburen belden iets na vieren: ’je kunt maar beter naar hier komen’, zeiden ze”, vertelt Van Hest zijn verhaal. „Een kwartier later was ik er en zag ik de gigantische ravage. Van de pui was niks meer over. Er stond ineens een auto met draaiende motor geparkeerd in mijn winkel.”

Overburen wisten hem al gauw te melden dat de dader slechts één fiets had meegenomen. „Daar snap ik dus helemaal niks van. Het zal ongetwijfeld geen fietsenkenner geweest zijn; die fiets is 2.000 euro waard, terwijl er fietsen staan die het viervoudige waard zijn. Dat is raadsel nummer één. De tweede vraag waar ik mee worstel is waarom iemand zoveel moeite doet om een fiets te jatten. Je zou toch denken dat wanneer je zoiets doet je tal van dure fietsen meeneemt…”

Wie er achter de diefstal zit, weet Van Hest niet. Of de politie ooit achter zijn identiteit komt is ook maar de vraag. Allesbehalve ideaal is dat er bijvoorbeeld geen camerabeelden zijn van het incident. Van Hest: „Ik ga er vanuit dat hij nooit gepakt wordt. Daar baal ik – naast het feit dat de schade zo’n 9.000 euro is – nog het meeste van. Hij heeft in elk geval flink wat ellende veroorzaakt. Het enige dat ik nu nog kan doen is de zaak zo snel mogelijk prepareren zodat we morgen weer open kunnen.”