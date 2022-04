Premium Het beste van De Telegraaf

Brits plan om immigranten naar Rwanda te sturen als ’goddeloos’ bestempeld

Door Joost van Mierlo

Justin Welby, aartsbisschop van de Church of England, deed opvallende uitspraken tijdens de Paaswake. Ⓒ Foto ANP/HH

LONDEN - De Britse regering is in de verdediging gegaan nadat de aartsbisschop van Canterbury het plan om illegale immigranten naar Rwanda te sturen als ’goddeloos’ bestempelde in zijn Paaswake. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel daagde Justin Welby, aartsbisschop van de Church of England, uit om met betere alternatieven te komen.