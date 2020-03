RIVM: dodental corona stijgt met 132, aantal besmettingen boven 10.000

Het aantal vastgestelde besmettingen is met 1104 gevallen gestegen. Er zijn nu in totaal 10.866 Nederlanders positief getest. Bekijk hier de interactieve kaart van Nederland.

Sinds het begin van de uitbraak van de coronacrisis zijn in Nederland nu 3483 patiënten opgenomen in ziekenhuizen. Zaterdag waren dat er 2954. 920 patiënten van wie bewezen is dat ze het coronavirus hebben, liggen op de intensive care (ic). Het aantal patiënten dat op de ic ligt stijgt met ongeveer 80 per dag.

Volgens het RIVM groeit het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen minder snel dan verwacht was zonder maatregelen. Of de maatregelen echt effect hebben moet de komende dagen blijken uit de cijfers.