Politie Breda vindt 100 kilo drugs in Belgische auto

BREDA - De politie heeft in Breda een 24-jarige Belg aangehouden voor het smokkelen van 100 kilo drugs in zijn auto. De partij lag in een verborgen ruimte van het voertuig. De politie denkt dat het om cocaïne gaat, maar moet alle pakketten nog testen.