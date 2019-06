Het K.P. Zijlbad Ⓒ Google Maps

LOPPERSUM - Inwoners van Loppersum zijn verbaasd dat bij de aankomende versterking van panden uitgerekend de badhokjes van het zoutwaterbad in het dorp sneller aan de beurt lijken te komen dan hun woningen. Of dat er sowieso aan gedacht is... Voor de aanpak van badhokjes bij het K.P. Zijlbad is inmiddels een versterkingsadvies afgegeven, na de zomer kan de klus beginnen.