Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: nood is hoog en de opties zijn beperkt Asielinstroom bij ongewijzigd beleid niet meer te dragen

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Niels Rigter.

De nood is hoog en de opties zijn beperkt. Met dit gegeven voeren de meest betrokken bewindslieden deze dinsdag topoverleg over de kwestie die de coalitie verdeeld houdt: asielmigratie. „We moeten nu iets”, verzucht een betrokken minister, zowat ten einde raad. De instroom dreigt bij ongewijzigd beleid zo ver toe te nemen dat ze niet meer te dragen is, zowel maatschappelijk als financieel.