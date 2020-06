Man maakt bom om ’knappe cheerleaders’ op te blazen, amputeert per ongeluk eigen hand

Carini meldde zich op 2 juni in het ziekenhuis in het Amerikaanse Richlands. Hij miste een hand en in zijn gezicht en hals zaten granaatscherven. Zijn andere hand miste een aantal vingers. Volgens Carini had hij ruzie gehad met zijn grasmaaier. maar daar geloofde de politie niets van, aangezien hij al eerder veroordeeld was voor het maken van explosieven.

Tijdens een huiszoeking werden er pvc-buizen, stukjes lont en lege flessen waar explosieve stoffen in hadden gezeten gevonden. Ook werd er een verfrommelde brief aangetroffen, waarin gesproken werd over een bomaanslag in een winkelcentrum en het doden van cheerleaders. In het epistel werd verwezen naar Elliot Roger, die in 2014 zes mensen doodschoot en 14 anderen verwondde. Roger schreef een manifest waaruit bleek dat hij boos was op vrouwen.

Na deze schietpartij ontstond er een beweging van mannen die zich afgewezen voelden door het vrouwelijk geslacht. Of Carini dit ook voelde en daarom de bom ontwikkelde, moet nog blijken. De afgelopen jaren werd deze beweging aan 53 doden gelinkt, zo weet de Daily Mail.

De man is gearresteerd en moet zich over en paar dagen voor de rechter verantwoorden.