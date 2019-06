Vijfduizend schildpadden onderschept op luchthaven

Ze waren volgens de lokale autoriteiten van plan om de schildpadden als huisdieren te verkopen in India. De verkoop van schildpadden is in Azië een lucratieve business.

Beide mannen beschikten niet over een benodigde vergunning voor de transport van dieren. Zo meldt Nu.nl. Dat is vanwege de gezondheidsrisico’s die de dieren mogelijk met zich mee kunnen brengen, verplicht.

Volgens een douanemedewerker kunnen de mannen celstraffen van zo’n vijf jaar verwachten en wordt er waarschijnlijk ook een geldboete geëist.